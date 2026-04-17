Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 18–19 Απριλίου 2026

Η εφημερία ξεκινά από τις 7:00 το πρωί του Σαββάτου 18 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 7:00 το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου.

17 Απρ. 2026 13:42
Pelop News

Σε ισχύ τίθεται το πρόγραμμα εφημεριών ιδιωτών ιατρών στην Πάτρα για το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Απριλίου 2026, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών σε βασικές ιατρικές ειδικότητες.

Οι εφημερεύοντες ιατροί ανά ειδικότητα

Αγγειοχειρουργός
Ο Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος εφημερεύει με ιατρείο στην οδό Μαιζώνος 20-22. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2614008649 και 6932295107.

Καρδιολόγος
Ο Βλάσιος Ανδρικόπουλος βρίσκεται σε εφημερία και εξυπηρετεί κατόπιν επικοινωνίας στα τηλέφωνα 6936901845 και 2610621612.

Γενική Ιατρική
Η Δήμητρα Πράπα εφημερεύει από το ιατρείο της στην οδό Ευνάρδου 8 (ισόγειο). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610630482.

Οφθαλμίατρος
Ο Ιωάννης Τριλίβας δέχεται περιστατικά στο ιατρείο του, Μαιζώνος 48 (1ος όροφος). Τηλέφωνο: 2613023088.

Παιδίατρος
Η Χρυσή Ζαφειροπούλου εξυπηρετεί από το ιατρείο της στην οδό Γούναρη 21-23. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6939243304.

Νεφρολόγος
Η Κωνσταντίνα Τρίγκα εφημερεύει στην οδό Κορίνθου 275. Τηλέφωνο: 6974192118.

Πνευμονολόγος
Ο Συμεών Μαυρομμάτης βρίσκεται σε εφημερία στο ιατρείο του, Πατρέως 58-62. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932380505.

Ουρολόγος
Ο Αλκιβιάδης Κωστόπουλος εφημερεύει από το ιατρείο του στην οδό Ακρωτηρίου 10. Τηλέφωνο: 6977246422.

Παθολόγος
Ο Πέτρος Γιαννακόπουλος εξυπηρετεί περιστατικά από το ιατρείο του στην Κορίνθου 251. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610270141 και 6944990566.

Χρήσιμη ενημέρωση για τους πολίτες

Οι πολίτες καλούνται, πριν την επίσκεψή τους, να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον εκάστοτε ιατρό, προκειμένου να επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητα και να λαμβάνουν οδηγίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Το πρόγραμμα εφημεριών συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:35 Δύο ελληνικά νησιά στους προορισμούς-έκπληξη για το 2026
17:31 Ο Ολυμπιακός προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ για την τιμωρία του Τζόουνς
17:27 Αφιέρωμα της WELT στις ανθισμένες ροδακινιές της Βέροιας: «Ένα εντυπωσιακό ανοιξιάτικο πανόραμα»
17:17 Euroleague: Όλα τα σενάρια για την τελική θέση του Παναθηναϊκού στην κανονική περίοδο
17:17 Αττάλεια: Νέες αιχμές Ερντογάν για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Ορμούζ
17:09 ΟΗΕ για Γάζα: 47 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονταν κάθε μέρα
17:00 Ανοίγει ο δρόμος για τις γερμανικές αποζημιώσεις – Ιστορική απόφαση από την Ιταλία
17:00 Αλεξανδράκη για Τούνη: «Δεν έχει συνειδητοποιήσει τη νίκη της»
16:52 Χοληστερόλη: Το κόκκινο φρούτο που συνδέεται με πτώση της LDL μέσα σε 60 λεπτά
16:43 Βρετανία: Πέθανε ο αστακός που ακτιβίστρια άρπαξε από ενυδρείο εστιατορίου
16:35 Νέο χτύπημα Τραμπ κατά Μπάιντεν: «Με τον Sleepy Joe γελούσαν με τις ΗΠΑ»
16:27 Γερμανία: Γυναίκα ξέχασε σε τρένο πακέτο με 20 ταραντούλες
16:23 Ηλεία: Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση με 8 συλλήψεις και 95 παραβάσεις ΚΟΚ
16:18 Ιράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία όσο διαρκεί η εκεχειρία
16:10 Κεφαλονιά: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη 19χρονη Μυρτώ – «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου» ΦΩΤΟ
16:08 Κόρινθος: Η 17χρονη πήγε για φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό – Κόρη γνωστού γιατρού
16:07 Βάνα Μπάρμπα: «Ήταν λάθος που εξέθεσα την κόρη μου στη δημοσιότητα»
16:00 Ο Μανώλης Κοττάκης στον Peloponnisos FM103,9: «Η κυβέρνηση μοιάζει με εκκρεμές» ΗΧΗΤΙΚΟ
15:53 ΑΑΔΕ: Αυτόματη υποβολή προεκκαθαρισμένων δηλώσεων για σχεδόν 1 εκατ. φορολογούμενους
15:45 Χάκερ «έσπασαν» σε λίγα λεπτά το ευρωπαϊκό Kids Wallet
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
