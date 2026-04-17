Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 18–19 Απριλίου 2026

Σε ισχύ τίθεται το πρόγραμμα εφημεριών ιδιωτών ιατρών στην Πάτρα για το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Απριλίου 2026, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών σε βασικές ιατρικές ειδικότητες.

Η εφημερία ξεκινά από τις 7:00 το πρωί του Σαββάτου 18 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 7:00 το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου.

Οι εφημερεύοντες ιατροί ανά ειδικότητα

Αγγειοχειρουργός

Ο Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος εφημερεύει με ιατρείο στην οδό Μαιζώνος 20-22. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2614008649 και 6932295107.

Καρδιολόγος

Ο Βλάσιος Ανδρικόπουλος βρίσκεται σε εφημερία και εξυπηρετεί κατόπιν επικοινωνίας στα τηλέφωνα 6936901845 και 2610621612.

Γενική Ιατρική

Η Δήμητρα Πράπα εφημερεύει από το ιατρείο της στην οδό Ευνάρδου 8 (ισόγειο). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610630482.

Οφθαλμίατρος

Ο Ιωάννης Τριλίβας δέχεται περιστατικά στο ιατρείο του, Μαιζώνος 48 (1ος όροφος). Τηλέφωνο: 2613023088.

Παιδίατρος

Η Χρυσή Ζαφειροπούλου εξυπηρετεί από το ιατρείο της στην οδό Γούναρη 21-23. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6939243304.

Νεφρολόγος

Η Κωνσταντίνα Τρίγκα εφημερεύει στην οδό Κορίνθου 275. Τηλέφωνο: 6974192118.

Πνευμονολόγος

Ο Συμεών Μαυρομμάτης βρίσκεται σε εφημερία στο ιατρείο του, Πατρέως 58-62. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932380505.

Ουρολόγος

Ο Αλκιβιάδης Κωστόπουλος εφημερεύει από το ιατρείο του στην οδό Ακρωτηρίου 10. Τηλέφωνο: 6977246422.

Παθολόγος

Ο Πέτρος Γιαννακόπουλος εξυπηρετεί περιστατικά από το ιατρείο του στην Κορίνθου 251. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610270141 και 6944990566.

Χρήσιμη ενημέρωση για τους πολίτες

Οι πολίτες καλούνται, πριν την επίσκεψή τους, να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον εκάστοτε ιατρό, προκειμένου να επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητα και να λαμβάνουν οδηγίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Το πρόγραμμα εφημεριών συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

