Πάτρα – Πολιτική Προστασία: Αποψιλώσεις στο 40% της δημοτικής περιουσίας, έρχονται 40 προσλήψεις

Σημαντική πρόοδο καταγράφουν οι υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων στον καθαρισμό οικοπέδων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, με το ποσοστό των παρεμβάσεων σε δημοτικούς χώρους να έχει ήδη φτάσει το 40%. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της δημοτικής αρχής, έως τις 15 Ιουνίου οι καθαρισμοί αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολο των εκτεταμένων χώρων πρασίνου, πάρκων και κοινόχρηστων εκτάσεων, ενισχύοντας την πρόληψη έναντι του κινδύνου πυρκαγιών.

Την ίδια στιγμή, υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακινήτων, οι οποίοι καλούνται να προχωρήσουν σε καθαρισμούς, κλαδέματα και αποψιλώσεις έως την ίδια προθεσμία. Μετά τις 15 Ιουνίου ενεργοποιούνται εντατικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ προβλέπονται πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως και 5.000 ευρώ, ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της παράβασης.

Εκτακτο προσωπικό

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Δήμου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μιχάλης Αναστασίου γνωστοποίησε στη δημοτική επιτροπή, την προώθηση 40 έκτακτων προσλήψεων προσωπικού. Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν έως τις 9 Οκτωβρίου, καλύπτοντας αυξημένες ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου. Ειδικότερα, προβλέπεται η πρόσληψη 10 οδηγών, 20 συνοδών απορριμματοφόρων και 10 εργαζομένων για ογκώδη αντικείμενα και ειδικά συνεργεία καθαρισμού.

Η σχετική προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, οι συγκεκριμένες προσλήψεις έχουν προσωρινό χαρακτήρα και δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες των υπηρεσιών.

Προσφυγή σε ιδιώτες

Παρά την πρόοδο που σημειώνεται, για μία ακόμη χρονιά αναδεικνύονται οι σοβαρές αδυναμίες των δημοτικών υπηρεσιών να ανταποκριθούν πλήρως στις αυξημένες απαιτήσεις της αντιπυρικής προστασίας. Η υποστελέχωση, σε συνδυασμό με ελλείψεις σε εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, οδηγεί τη δημοτική αρχή σε λύσεις ανάγκης.

Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη απόφαση της δημοτικής επιτροπής, η οποία διαπίστωσε αδυναμία εκτέλεσης του έργου αποκατάστασης της βατότητας οδών σε περιοχές της δημοτικής ενότητας Μεσσάτιδας. Πρόκειται για κρίσιμες παρεμβάσεις που αφορούν δρόμους με φθορές και διαβρώσεις, οι οποίοι πρέπει να αποκατασταθούν ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Οπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Αναστασίου, σε αρκετές περιοχές –όπως η Μοίρα, το Σούλι, ο Ρωμανός και η Ελεκίστρα– οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώνονται σταδιακά. Ωστόσο, ο Δήμος δεν διαθέτει τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ και το υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκεί για τη διαχείριση όλων των διαθέσιμων μηχανημάτων.

«Υπάρχουν μηχανήματα που δεν έχουμε, ενώ για κάποια που διαθέτουμε δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό για να τα χειριστεί», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι εκκρεμεί η έγκριση για 62 προσλήψεις στην καθαριότητα και 12 στον ηλεκτροφωτισμό.

Διαχρονικό πρόβλημα

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ένα διαχρονικό πρόβλημα αποδυνάμωσης των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς τα τελευταία χρόνια μεγάλος αριθμός εργαζομένων έχει αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης, χωρίς να αντικατασταθεί. Οι προσλήψεις ορισμένου χρόνου δεν επαρκούν, ενώ το θεσμικό πλαίσιο περιορίζει το εύρος των αρμοδιοτήτων των συμβασιούχων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος προχωρά αναγκαστικά σε αναθέσεις υπηρεσιών σε ιδιώτες, προκειμένου να καλυφθούν κρίσιμα κενά ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις καθαρισμού και ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την καλύτερη δυνατή θωράκιση της περιοχής απέναντι στον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.

