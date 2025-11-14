Πάτρα: Πορεία και εκδηλώσεις από το ΚΚΕ για τα 52 χρόνια από το Πολυτεχνείο

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι «η τιμή στη λαϊκή πάλη της αντιδικτατορικής περιόδου αποδίδεται σήμερα μέσα από την ενίσχυση της πάλης για τα σύγχρονα δικαιώματα της νεολαίας και του λαού, για τις λαϊκές ελευθερίες και ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο»

Με κεντρικό σύνθημα «Το Πολυτεχνείο ζει – Στην πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες του λαού», οι Οργανώσεις Αχαΐας και Πανεπιστημίου Πατρών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ανακοινώνουν το πρόγραμμα των δράσεών τους για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973.

Στο κάλεσμά τους τονίζουν ότι τα συνθήματα «Έξω οι ΗΠΑ – Έξω το ΝΑΤΟ» παραμένουν επίκαιρα, υποστηρίζοντας πως ο αντιδικτατορικός αγώνας συνδέεται με τους σημερινούς αγώνες κατά της «εμπλοκής της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ». Όπως αναφέρουν, η εξέγερση του Πολυτεχνείου αποτελεί «σύμβολο ανυπακοής και αγώνα ενάντια στα σχέδια της καπιταλιστικής εξουσίας», επισημαίνοντας ότι η δικτατορία «υπηρέτησε με τον βούρδουλα τα συμφέροντα των τότε διεθνών συμμάχων της».

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι «η τιμή στη λαϊκή πάλη της αντιδικτατορικής περιόδου αποδίδεται σήμερα μέσα από την ενίσχυση της πάλης για τα σύγχρονα δικαιώματα της νεολαίας και του λαού, για τις λαϊκές ελευθερίες και ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο». Παράλληλα, καλεί σε μαζική συμμετοχή στην αντιιμπεριαλιστική πορεία, σημειώνοντας ότι ο αγώνας για το «δίκιο του λαού» συνδέεται με τον σοσιαλισμό–κομμουνισμό.

Η πορεία μνήμης και οι προσυγκεντρώσεις

Η κεντρική αντιιμπεριαλιστική πορεία στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα.

Η προσυγκέντρωση των Κομματικών Οργανώσεων Αχαΐας και Πανεπιστημίου Πατρών του ΚΚΕ έχει οριστεί για τις 5:00 μ.μ., στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Αράτου.

Κατάθεση στεφάνων

Στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων, οι Οργανώσεις Αχαΐας και Πανεπιστημίου Πατρών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, μαζί με το Παράρτημα Πάτρας της ΠΕΑΕΑ–ΔΣΕ, θα πραγματοποιήσουν κατάθεση στεφάνου την Κυριακή στις 6:00 μ.μ.
Τα στεφάνια θα κατατεθούν:

  • στο Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, επί της οδού Κορίνθου,
  • και στο κτίριο της παλιάς Ασφάλειας.

Οι εκδηλώσεις αναμένεται να κορυφώσουν την παρουσία οργανώσεων, φορέων και πολιτών που κάθε χρόνο τιμούν την ιστορική επέτειο του Πολυτεχνείου στην Πάτρα.

