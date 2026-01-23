Πάτρα: Πορεία και συναυλία από το Μουσικό Σχολείο το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου

Κάλεσμα διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Εβδομάδας Δράσεων των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Πάτρα: Πορεία και συναυλία από το Μουσικό Σχολείο το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου
23 Ιαν. 2026 16:17
Pelop News

Πορεία και συναυλία διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή (23/1) στις 6:30 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου Α΄ στην Πάτρα, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Εβδομάδας Δράσεων των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Το κάλεσμα απευθύνει η μαθητική κοινότητα του Μουσικού Σχολείου Πατρών, η οποία, όπως αναφέρει σε σχετικό δελτίο Τύπου, επιδιώκει να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή λειτουργία τους τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πέρα από την εικόνα των συναυλιών και των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες που αφορούν τις υποδομές, τον εξοπλισμό και τη στελέχωση των σχολικών μονάδων.

Μεταξύ των αιτημάτων που διατυπώνονται περιλαμβάνονται η δημιουργία σύγχρονων και κατάλληλων σχολικών εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή των μουσικών και καλλιτεχνικών μαθημάτων, η προμήθεια και συντήρηση μουσικών οργάνων και εποπτικού υλικού, καθώς και η δωρεάν διάθεση σύγχρονων μουσικών βιβλίων.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην ανάγκη πλήρους κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών με μόνιμο προσωπικό ειδικοτήτων και γενικής παιδείας, καθώς και στην έγκαιρη τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες. Στο πλαίσιο των διεκδικήσεων τίθεται και το ζήτημα της μοριοδότησης για την εισαγωγή αποφοίτων σε μουσικές και καλλιτεχνικές σχολές, καθώς και της πιστοποίησης του επιπέδου των σπουδών τους.

Η μαθητική κοινότητα τονίζει ότι στόχος των κινητοποιήσεων είναι η διασφάλιση ενός δημόσιου, ποιοτικού και προσβάσιμου σχολείου, με ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Η Ένωση Εικαστικών Πάτρας στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των μαθητών/τριών του Μουσικού Σχολείου Πατρών στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Εβδομάδας Δράσεων των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Σε μια εποχή υποβάθμισης, υποχρηματοδότησης (κατάργηση σχολικών επιτροπών), κατηγοριοποίησης και απαξίωσης του σχολείου και του Δημόσιου χαρακτήρα του, οι μαθητές/τριες των Καλλιτεχνικών και Μουσικών Σχολείων διεκδικούν λύσεις στα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουν.

Σύγχρονες κτηριακές υποδομές, αγορά και συντήρηση οργάνων, εξειδικευμένα συγγράμματα (από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα, τα Μουσικά Σχολεία λειτουργούν χωρίς βιβλία μουσικής!), κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών κενών με μόνιμους διορισμούς. Παράλληλα, απαιτούν πιστοποίηση του επιπέδου των μουσικών/καλλιτεχνικών σπουδών τους και μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στις αντίστοιχες σχολές.

Τα παραπάνω είναι πάγια αιτήματα, απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία αυτών των σχολείων, που δεν έχουν εισακουστεί από καμμιά κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Το αντίθετο, μάλιστα, συμβαίνει: τα προβλήματα παραμένουν άλυτα και τα Μουσικά Σχολεία συχνά απειλούνται με κατάργηση, όπως έγινε με τα Αθλητικά Σχολεία.

Είναι αναμφισβήτητα καταλυτική η σημασία της Τέχνης (Μουσική, Εικαστικά, Θέατρο) για την ολόπλευρη νοητική-κοινωνικοσυναισθηματική διαμόρφωση της προσωπικότητας παιδιών και εφήβων. Θα ήταν λοιπόν αναμενόμενη η δημιουργία περισσότερων Καλλιτεχνικών και Μουσικών Σχολείων καθώς και η ενίσχυση της καλλιτεχνικής παιδείας σε όλες τις βαθμίδες και σε κάθε τύπου σχολείο. Όμως, αυτή συρρικνώνεται και εξοβελίζεται από το Δημόσιο Σχολείο.

Ας θυμηθούμε την αντισυνταγματική κατάργηση των επιλεγόμενων μαθημάτων (εικαστικών, ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου) από το Γενικό Λύκειο!

Οι πολιτικές αυτές επιλογές δεν είναι ατυχείς ή συμπτωματικές αλλά εναρμονίζονται με τις βασικές επιδιώξεις των κυβερνώντων για δημιουργία αναλώσιμων αυριανών εργαζομένων, χωρίς ελεύθερη βούληση, δημιουργικότητα, ενσυναίσθηση, ομαδικό πνεύμα και ανθρωπιά.

Γιατί, αλήθεια, η Τέχνη είναι όλα αυτά μαζί κι ακόμα περισσότερα. Είναι πολιτισμός και τρόπος να ονειρευόμαστε και να διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας!

Τέχνη Παντού και Τέχνη για Όλους!

 

 

