Πάτρα: Πώς έγινε το θανατηφορό τροχαίο με θύμα 45χρονη ΦΩΤΟ

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πρωινές ώρες της Κυριακής 22/02/2026, επί της οδού Δημοκρατίας.

23 Φεβ. 2026 9:35
Η Αλεξία Κωσταντάρα του Διονυσίου 45 ετών, είναι το θύμα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 22/02/2026, επί της οδού Δημοκρατίας, στην Οβρυά Πατρών.

Η γυναίκα συνοδηγός αυτοκινήτου τραυματίστηκε θανάσιμα σε σύγκρουση με έταιρο ΙΧ που οδηγούσε 19χρονος. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους πυροσβέστες. Τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται και οι δυο οδηγοί των οχημάτων.

Το τροχαίο συνέβη σύμφωνα με την Αστυνομία όταν το αυτοκίνητο του 19χρονου που εκινείτο επί της οδού Δημοκρατίας, συγκρούστηκε με το δεύτερο ΙΧ, που εξέρχετο από κάθετη οδό. Προνάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πατρών.

