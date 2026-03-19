Πάτρα: Πώς συνελήφθη αρχαιοκάπηλος με χρυσά, αργυρά και χάλκινα νομίσματα

Συνελήφθη στην Πάτρα αρχαιοκάπηλος, που προσπάθησε να εξάγει από το λιμάνι αρχαία νομίσματα. Η σχετική ανακοίνωση του Λιμεναρχείου έχει ως εξής:

«Τις απογευματινές ώρες χθες, συνελήφθη ένας 57χρονος ημεδαπός για παράβαση του Ν. 4858/2021 «Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον επιβατικό σταθμό του νότιου λιμένα Πατρών πριν τον απόπλου επιβατηγού οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου με προορισμό το εξωτερικό, εντοπίστηκε ο 57χρονος να μεταφέρει εντός ταξιδιωτικής του αποσκευής, δεκατρία (13) νομίσματα (9 αργυρά και 4 χάλκινα).

Σύμφωνα με εκτίμηση αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, τα 4 χάλκινα νομίσματα χρονολογούνται στον 4ο αι. Π.Χ. και διέπονται των διατάξεων του προαναφερθέντος Νόμου, ενώ τα 9 αργυρά νομίσματα αποτελούν προϊόντα απομίμησης.

Επιπροσθέτως, ο 57χρονος δεν διέθετε τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα σχετικά με την κατοχή, τη μεταφορά και την εξαγωγή των χάλκινων νομισμάτων από τη χώρα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν τα ανωτέρω αρχαία νομίσματα, τα οποία πρόκειται να παραδοθούν προς φύλαξη στην Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας».

