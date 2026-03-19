Η ΔΕΕΠ Αχαΐας για Οδοντωτό: Πλήγμα στην οικονομική και τουριστική ταυτότητα

Ανακοίνωση για την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού εξέδωσε η ΔΕΕΠ Αχαΐας τονίζοντας ότι δεν αποτελεί μόνο συγκοινωνιακό πρόβλημα, αλλά πλήγμα στην οικονομική και τουριστική ταυτότητα της Αχαΐας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού σιδηροδρόμου, που επιβλήθηκε λόγω των έντονων κατολισθήσεων στο όρος Χελμός, δεν αποτελεί μόνο συγκοινωνιακό πρόβλημα, αλλά πλήγμα στην οικονομική και τουριστική ταυτότητα της Αχαΐας. Θέτουμε ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την άμεση και ασφαλή επανεκκίνηση της ιστορικής γραμμής του Βουραϊκού, ενεργοποιώντας το πλήρες θεσμικό και τεχνικό οπλοστάσιο που διαθέτουμε.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προτείνουμε να θέσουμε προς εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που στηρίζεται στους εξής πυλώνες:

1. Άμεση Αποκατάσταση με πυλώνα τον ΟΣΕ (Ν. 4408/2016). Με βάση το άρθρο 54 του Ν. 4408/2016, όπως προβλέπεται και από την ενωσιακή νομοθεσία, ο ΟΣΕ ως Διαχειριστής Υποδομής έχει την απόλυτη αρμοδιότητα και υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της ομαλότητας σε περιπτώσεις διαταραχής της κυκλοφορίας. Ο έκτακτος χαρακτήρας των φαινομένων επιτρέπει στον Οργανισμό να κινηθεί με ταχύτητα για τον καθαρισμό και τη θωράκιση της γραμμής.

2. Στρατηγικός Συντονισμός και Αναδιανομή Πόρων Μέσω της νέας Σύμβασης ΟΣΕ-Δημοσίου (2025-2034). Ενεργοποιείται η Επιτροπή Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης. Η Επιτροπή αυτή, με τη συμμετοχή των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής, εξασφαλίζει την άμεση διαθεσιμότητα πόρων (προσωπικό, εξοπλισμός, χρηματοδότηση). Επιπλέον, τα άρθρα 10.4.1 και 17.2 της Σύμβασης επιτρέπουν την ειδική αναδιανομή των κονδυλίων, ώστε να καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι ανάγκες αποκατάστασης του Οδοντωτού λόγω της Απρόβλεπτης Μεταβολής Συνθηκών.

3. Εγγύηση Ασφάλειας από τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. με εξειδικευμένο γεωτεχνικό σύμβουλο το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. αναλαμβάνει τον θεσμικό του ρόλο στη διερεύνηση των συμβάντων και την έκδοση συστάσεων ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρ. 80, παρ. 3 του Ν. 4632/2019 (όπως προστέθηκε με τον Ν. 5220/2025) με το οποίο πλέον διαθέτει την κατά τόπο αρμοδιότητα. Πολύτιμος συνεργάτης σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο ως ειδικός γεωτεχνικός σύμβουλος θα παρέχει τις απαραίτητες μετρήσεις πεδίου και επιστημονική τεκμηρίωση για την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας.

4. Ψηφιακή Εποπτεία και Πρόληψη σε Πραγματικό Χρόνο. Η ασφάλεια της γραμμής ενισχύεται με την πλήρη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων (αισθητήρες, σεισμογραφικοί σταθμοί) που έχει ήδη τοποθετήσει ο ΟΣΕ. Αυτά τα μέσα να συνδυαστούν με το σύστημα railway.gov.gr, παρέχοντας στο προσωπικό του Διαχειριστή Υποδομής και στα στελέχη επί της Αμαξοστοιχίας μέγιστη προληπτική εποπτεία και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση των επίμαχων σημείων της υποδομής.

Δεσμευόμαστε ότι, ως ΔΕΕΠ Αχαΐας θα κάνουμε τα πάντα ώστε ο Οδοντωτός να επιστρέψει στις ράγες άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια, διασφαλίζοντας την τουριστική ανάπτυξη και την προστασία των πολιτών και των επισκεπτών μας».

