Εκπαιδευτικοί Αχαΐας: «Δεν είμαστε αναλώσιμοι» – Το Υπουργείο αδιαφορεί στο αίτημα για νομικό συμπαραστάτη

«Το να μην μπορεί για παράδειγμα να σταθεί ένας εκπαιδευτικός στην τάξη και να επιβάλλει την ησυχία είναι πρόβλημα. Με φοβισμένο και απροστάτευτο εκπαιδευτικό καταρρέει όλο το οικοδόμημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δυστυχώς η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει το πρόβλημα αλλά δεν λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα. Παραμένει στις προθέσεις. Εμείς διαμηνύουμε ότι ως εκπαιδευτικοί δεν είμαστε αναλώσιμοι».

Η επισήμανση του προέδρου της Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας Σπύρου Ψαρρά έρχεται σε συνέχεια του προχθεσινού ρεπορτάζ της «Π» που ανέδειξε ιστορίες εκπαιδευτικών που βίωσαν τη βία εκ μέρους μαθητών τους και πόσο δύσκολο είναι σήμερα να σταθεί ο εκπαιδευτικός στην έδρα.

«Ξέρετε πόσες φορές έχω κληθεί ως πρόεδρο της Α’ ΕΛΜΕ να πάω και να υπερασπιστώ συνάδελφο ή να συνοδεύσω κάποιον συνάδελφο που τον έχουν πάει στην ασφάλεια επειδή έχει γίνει καταγγελία από κάποιο γονέα. Ο εκπαιδευτικός ακόμα και με μία ανώνυμη καταγγελία αντιμετωπίζεται σαν κοινός εγκληματίας. Του παίρνουν δαχτυλικά αποτυπώματα και τον φωτογραφίζουν. Κι όλο αυτό καλείται να το αντιμετωπίσει μόνος του και με δικά του έξοδα» τονίζει ο κ. Ψαρράς προσθέτοντας:,

«Ζητάμε από το υπουργείο Παιδείας να θεσπίσει νομικό συμπαραστάτη ώστε να αισθανόμαστε κι εμείς μία ασφάλεια. Οτι υπάρχει μία ομπρέλα προστασίας. Υπάρχουν περιπτώσεις που ούτε οι διευθύνσεις των σχολείων δεν στηρίζουν τον εκπαιδευτικό φοβούμενοι τους γονείς, να μην διαταραχτεί το κλίμα του σχολείου ή να μην τρωθεί η φήμη του σχολείου κι έτσι κουκουλώνουν συμβάντα. Ζητάμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα φαινόμενα βίας σε βάρος του εκπαιδευτικού. Αντιλαμβάνεστε δε ότι όταν ένας μαθητής μέσα στην τάξη είτε πετάει αντικείμενα στον εκπαιδευτικό, είτε τον βρίζει είτε κάνει φασαρία αυτό πέραν των συνεπειών που έχει για τον εκπαιδευτικό, αποβαίνει και εις βάρος των μαθητών, των άλλων εκπαιδευτικών και γενικότερα της σχολικής κοινότητας».

Ο κ. Ψαρράς σημειώνει ότι μία καταγγελία ενός γονιού ή μαθητή εις βάρος εκπαιδευτικού υιοθετείται άκριτα από τα ΜΜΕ και την κοινωνία. «Το έχουμε δει αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις να συμβαίνει. Αντίθετα όταν δικαιώνεται ένας εκπαιδευτικός ή πέφτει θύμα βίας δεν υπάρχει καμία αυστηρή αντιμετώπιση προς τους γονείς, τους μαθητές ή και τους εξωσχολικούς οι οποίοι του την ασκούν».

Ο πρόεδρος των καθηγητών καταλήγει ότι πρέπει να συσταθούν νομικές υπηρεσίες σε επίπεδο διευθύνσεων εκπαίδευσης ώστε ο εκπαιδευτικός κόσμος να μπορεί να ζητήσει βοήθεια. «Ενα δημόσιο σχολείο που θέλει να μορφώνει τα παιδιά οφείλει να στηρίζει έμπρακτα τους ανθρώπους που το κρατούν όρθιο καθημερινά. Αρα θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα και να επιστρέψουμε σε ένα σχολείο με κέντρο τον άνθρωπο. Είτε αυτός είναι μαθητής, είτε είναι εκπαιδευτικός. Δυστυχώς ζούμε σε μία εποχή κατά την οποία ότι συμβαίνει στην κοινωνία ή στην οικογένεια μεταφέρεται στο σχολείο. Το σχολείο, ο εκπαιδευτικός, ο μαθητής μετατρέπονται σε θύματα είτε μεμονωμένων μαθητών που επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά είτε από γονείς που επιχειρούν να καλύψουν την ανεπάρκειά τους επιτιθέμενοι στο σχολείο. Κι εμείς θα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα θέματα ως εκπαιδευτικοί χωρίς να έχουμε όμως τα κατάλληλα εργαλεία στα χέρια μας. Θέλουμε προστασία ουσιαστική, έμπρακτη».

«Είμαστε επιστήμονες και παιδαγωγοί»

Με αίτημα τη διασφάλιση ενός σχολείου χωρίς βία, ενός σχολείου που να αποτελεί πραγματικό χώρο ασφάλειας, παιδείας και δημοκρατίας» το διοικητικό συμβούλιο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας πραγματοποίησε συνάντηση με τον διευθυντή εκπαίδευσης Αχαΐας.

Οπως σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «σε μια περίοδο όπου τα φαινόμενα επιθετικότητας και απαξίωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας αυξάνονται ανησυχητικά, καθίσταται σαφές ότι το σχολείο δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πεδίο έντασης, συγκρούσεων και κοινωνικών αυτοματισμών. Αντιθέτως, οφείλει να αποτελεί πυλώνα κοινωνικής συνοχής, καλλιέργειας αξιών και δημοκρατικής συνείδησης. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, διαχειριζόμενοι όχι μόνο τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και ένα σύνθετο πλέγμα κοινωνικών, ψυχολογικών και οικογενειακών προκλήσεων. Το έργο τους, ωστόσο, επιτελείται χωρίς την αναγκαία θεσμική θωράκιση, χωρίς επαρκείς δομές υποστήριξης και πολλές φορές υπό το βάρος άδικων επιθέσεων και δημόσιας στοχοποίησης. Η πραγματικότητα αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Από την πλευρά τους ξεκαθάρισαν ότι:

> Η βία –σε οποιαδήποτε μορφή της– δεν μπορεί να αποτελεί «κανονικότητα» στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αναλώσιμοι ούτε «καταναλωτικό προϊόν» στη δημόσια σφαίρα και στα μέσα επικοινωνίας. Είναι επιστήμονες, παιδαγωγοί και βασικοί φορείς κοινωνικής ευθύνης.

> Απέναντι σε κάθε μορφή αδικίας και απαξίωσης, θα υψώσουμε ένα ισχυρό τείχος αξιοπρέπειας, σεβασμού και επιστημονικής τεκμηρίωσης. Με θεσμικές παρεμβάσεις, νομικές πρωτοβουλίες και συλλογική δράση, θα διεκδικήσουμε ένα ασφαλές και δίκαιο εργασιακό και παιδαγωγικό περιβάλλον.

> Η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Η προστασία των εκπαιδευτικών δεν είναι συντεχνιακό αίτημα–είναι προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαίδευσης και τη διασφάλιση του δικαιώματος των μαθητών σε ένα ασφαλές και ποιοτικό σχολείο.

