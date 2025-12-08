Πάτρα: Πως συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος που πώλησε ναργιλέ σε ανήλικο

Για πώληση ναργιλέ σε 15χρονο συνελήφθη, στην Πάτρα, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για πώληση συσκευής καπνίσματος (ναργιλέ) σε 15χρονο

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο άνδρας, συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου 6/12/2025, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου εντόπισαν έναν 15χρονο, στον οποίο ο κατηγορούμενος είχε πωλήσει συσκευής καπνίσματος (ναργιλέ).

Παράλληλα, κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική, που υπερέβαινε την μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

