Σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος στην Πάτρα για ναργιλέ σε ανήλικο

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Ηφαίστου, στην Πάτρα, προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικοί, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν στον χώρο.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε 15χρονος να κάνει χρήση ναργιλέ, τον οποίο – σύμφωνα με την αστυνομία – του παρείχε η επιχείρηση, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του υπευθύνου με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Παράλληλα, από τους αστυνομικούς βεβαιώθηκε και παράβαση για ηχορύπανση, καθώς στο κατάστημα διαπιστώθηκε υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων έντασης μουσικής.

Η υπόθεση διερευνάται, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του καταστήματος.

