Πάτρα: Πως θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την εορταστική περίοδο

Από τον Εμπορικό Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών ανακοινώθηκε το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας για τα καταστήματα, κατά την Χριστουγεννιάτικη περιόδο και της Πρωτοχρονιάς 2025-2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



