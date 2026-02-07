Πάτρα: «Ποτάμι» και πάλι η Ακτή Δυμαίων – «Έκλεισε» για τρίτη φορά μέσα στον Φεβρουάριο!

Νέα διακοπή κυκλοφορίας σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, καθώς η παραλιακή οδός πλημμύρισε ξανά, οδηγώντας τις αστυνομικές αρχές στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Πύργο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσω της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ οδηγοί και κάτοικοι βρίσκονται για ακόμη μία φορά αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα.

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Μόλις πριν από δύο ημέρες, στις 5 Φεβρουαρίου, η ίδια οδός είχε κλείσει ξανά για τον ίδιο λόγο, ενώ το ίδιο είχε γίνει και την 1η Φεβρουαρίου. Συνολικά, πρόκειται για την πέμπτη φορά που η Ακτή Δυμαίων πλημμυρίζει και τίθεται εκτός λειτουργίας, ενώ ήδη μέσα στον Φεβρουάριο είναι η τρίτη διακοπή κυκλοφορίας.

Η επαναληψιμότητα του φαινομένου αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς η συγκεκριμένη αρτηρία αποτελεί βασικό κυκλοφοριακό άξονα για την πόλη.

