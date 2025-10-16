Πάτρα: Πουλούσε προϊόντα παράνομα και “ντύθηκε” με τα στοιχεία άλλου αλλοδαπού

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ένας αλλοδαπός στην Πάτρα, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση βιομηχανικά προϊόντα χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τις αρμόδιες αρχές.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο άνδρας επέδειξε στους αστυνομικούς άδεια διαμονής που ανήκε σε άλλο αλλοδαπό, πάνω στην οποία είχε επικολλήσει τη δική του φωτογραφία. Όπως προέκυψε, δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πατρών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



