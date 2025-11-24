Πάτρα: Προφυλακισμός του 16χρονου για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης

Στις φυλακές οδηγείται ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης στην Πάτρα. Ολοκληρώθηκε η απολογία του ενώπιον του Ανακριτή και αποφασίστηκε η προφυλάκισή του. Την προφυλάκιση του αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας,

Θυμίζουμε ότι τον 16χρονο κατήγγειλε η 12χρονη υποστηρίζοντας ότι τη βίασε σε προαύλιο Γυμνασίου στην περιοχή της Παραλίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιηθεί ο φερόμενος ως δράστης και η 12χρονη είχαν έρθει σε επαφή και μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης (Instagram) και έτσι έκλεισαν ραντεβού. Όσον αφορά στο σοκαριστικό περιστατικό, φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου. Τότε ο 16χρονος φέρεται ασκώντας βία, να οδήγησε τη 12χρονη σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο σχολείου και την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις. Μάλιστα η 12χρονη υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση, μέσω της οποίας επιβεβαιώθηκε η καταγγελία της και πλέον η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών στις 9 το πρωί και η διαδικασία ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα καθώς υπήρχαν τεχνικά προβλήματα στην διαδικασία. Ο 16χρονος υποστήριξε ότι είναι αθώος, όμως τα λεγόμενα του δεν έπεισαν και έτσι αποφασίστηκε η προφυλάκισή του. Αύριο θα γίνει γνωστό που θα μεταφερθεί, με πιθανότερα ιδρύματα της Αυλώνας ή του Βόλου, λόγω της ηλικίας του.

