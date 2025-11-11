Πάτρα: Προς ανατροπή για το έλλειμμα του ΛΕΑΔΠΑ – Συνεχίζεται ο έλεγχος στο Ταμείο των Δικηγόρων

Ενώ έχει γίνει γνωστό πέρυσι τον Δεκέμβριο ότι η υπεξαίρεση ανήρχετο σε περίπου 500.000 ευρώ, δέκα μήνες αργότερα από τον έλεγχο έχουν προκύψει βάσιμες εκτιμήσεις ότι το ποσό του ελλείμματος θα είναι πολλαπλάσιο.

Πάτρα: Προς ανατροπή για το έλλειμμα του ΛΕΑΔΠΑ - Συνεχίζεται ο έλεγχος στο Ταμείο των Δικηγόρων
11 Νοέ. 2025 15:30
Pelop News

Διόλου απίθανο οι ορκωτοί λογιστές που κάνουν «φύλλο και φτερό» τα οικονομικά στοιχεία του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας των Δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγίου (ΛΕΑΔΠΑ), να βρεθούν μπροστά σε μια μεγάλη ανατροπή! Ενώ έχει γίνει γνωστό πέρυσι τον Δεκέμβριο ότι η υπεξαίρεση ανήρχετο σε περίπου 500.000 ευρώ, δέκα μήνες αργότερα από τον έλεγχο έχουν προκύψει βάσιμες εκτιμήσεις ότι το ποσό του ελλείμματος θα είναι πολλαπλάσιο.

350.000 ΕΥΡΩ
Οι ορκωτοί λογιστές ξεκίνησαν τον έλεγχο των οικονομικών ετών 2019, 2020 και 2021 και μόνο για τον πρώτο χρόνο διαπίστωσαν ότι το έλλειμμα αγγίζει τις 350.000 ευρώ! Αν ληφθεί υπόψη ότι η εισαγγελική εντολή είναι να φθάσει ο έλεγχος σε βάθος 25ετίας, αντιλαμβάνεται κανείς ότι θ’ απαιτηθεί τουλάχιστον ένας χρόνος ακόμη για να ολοκληρωθεί πλήρως η έρευνα των ορκωτών λογιστών.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Λόγω της καθυστέρησης, η νέα διοίκηση του ταμείου των δικηγόρων έκανε πρόσφατα παράσταση στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Ευάγγελο Μάστακα, ζητώντας επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών, αφού μέχρι στιγμής ούτε έχει κληθεί για κατάθεση η υπάλληλος που φέρεται ως πρωταγωνίστρια της υπεξαίρεσης, ούτε έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», δόθηκε εντολή να επισπευσθεί η ποινική διερεύνηση και όταν προκύψουν τα πλήρη αποτελέσματα του διαχειριστικού ελέγχου μα συμπεριληφθούν στην δικογραφία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Δικαστικές πηγές ανέφεραν στην «Π» ότι επίκειται η κλήση για κατάθεση της υπαλλήλου και η άσκηση ποινικών διώξεων. Εκτιμάται ότι αυτό θα συμβεί στις αρχές Δεκεμβρίου, πιθανώς για να μη δοθεί αφορμή για εκμετάλλευση του ζέοντος προβλήματος, από τους υποψήφιους και τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, που θα προσέλθουν στις κάλπες για την ανάδειξη νέου ΔΣ του φορέα τους, στις 30 Νοεμβρίου.
Τέλος, από την πλευρά της Διοίκησης του ΛΕΑΔΠΑ, τονίζεται στην «Π» ότι κρίνεται σκόπιμο η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης να συσχετισθεί με ενδεχόμενα οικονομικά προβλήματα της υπαλλήλου από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας…

 

