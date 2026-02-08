Πάτρα: Προσομοιωτές F-16 και VR στο νέο λιμάνι της Πάτρας ΦΩΤΟ

Την ευκαιρία να δουν από κοντά προσομοιωτές F16 και F35 και να συνομιλήσουν με Ιπτάμενους και Τεχνικούς επιλύοντας απορίες και μαθαίνοντας τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να  σταδιοδρομήσουν στην Πολεμική Αεροπορία είχαν όσο βρεθήκαν το Σαββατοκύριακο σε έκθεσης που φιλοξενήθηκε στο λιμάνι της Πάτρας.

Η έκθεση έγινε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας η οποία συνεχίζει για τρίτη χρονιά το πρόγραμμα που έχει ονομαστεί «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!» σε μια προσπάθεια να γνωρίσουν οι νέοι και οι νέες  τον χώρο μας  πετώντας με τους προσομοιωτές F16 και F35 και να συνομιλήσουν με Ιπτάμενους και Τεχνικούς επιλύοντας απορίες.

Όπως ανακοίνωσαν στο πλαίσιο αυτό, από την Παρασκευή 6 έως και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε στην 14η Πανελλήνια Έκθεση Στατικού Μοντελισμού, στον Δήμο Πατρέων, στο κτίριο Β1 του νέου λιμανιού, φέρνοντας κοντά στους νέους και τις νέες της πόλης την αεροπορική ιδέα και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Προσομοιωτές πτήσης F-16 και F-35, καθώς και συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας (VR), έδωσαν τη δυνατότητα σε παιδιά και εφήβους να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία πτήσης.

Μάλιστα, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε την έκθεση, καθώς και τον χώρο όπου είχαν αναπτυχθεί οι προσομοιωτές. Κατά την επίσκεψή του, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με παιδιά και νέους, ακούγοντας τις εντυπώσεις τους από την εμπειρία της πτήσης και το ενδιαφέρον τους για την Πολεμική Αεροπορία.

