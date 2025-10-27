Πάτρα: Προσωρινός ανάδοχος για το Κολυμβητήριο Αγυιάς – Στην Εργοδυναμική με παράκαμψη Καλογρίτσα

Προσωρινό ανάδοχο την μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία της Δυτικής Ελλάδας, «Εργοδυναμική Πατρών», έχει εδώ και λίγες ημέρες η εργολαβία ανακατασκευής του Κολυμβητηρίου της Αγυιάς, με αρχικό προϋπολογισμό σχεδόν 10 εκατ. ευρώ.

Των ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και ΠΡΟΚΟΠΗ ΚΟΓΚΟΥ

Πριν από μια εβδομάδα, συνεδρίασε η περιφερειακή επιτροπή και έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού, που έχει πολύ ενδιαφέρον, καθώς στην αρχική φάση τη μεγαλύτερη έκπτωση είχε υποβάλλει η εταιρεία «Ομάδα Κατασκευών ΑΕ», που είναι συμφερόντων του γνωστού εργολάβου Χρήστου Καλογρίτσα, με ποσοστό έκπτωσης 21,04%, η οποία όμως ανατράπηκε στην πορεία.

Να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο μεγάλο έργο στην περιοχή, όπου ο Χρήστος Καλογρίτσας δίνει το «παρών» και διεκδικεί με εταιρεία συμφερόντων του, μετά την αποβολή της «Τοξότης» από την Πατρών – Πύργου, που είχε προκαλέσει μεγάλη πολιτική θύελλα μεταξύ της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και την πτώχευση που ακολούθησε. Ο κ. Καλογρίτσας βρέθηκε αντιμέτωπος το τελευταίο διάστημα και με σειρά πλειστηριασμών της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, με επισπεύδοντες διάφορους προμηθευτές.

Οπως προκύπτει από το πρακτικό της συνεδρίασης της περιφερειακής επιτροπής, στο έργο του Κολυμβητηρίου της Αγυιάς η επιτροπή του διαγωνισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διαπίστωσε πως η οικονομική προσφορά της τεχνικής εταιρείας «Ομάδα Κατασκευών ΑΕ», με ποσοστό έκπτωσης 21,04%, εμφάνισε απόκλιση μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Με βάση την κείμενη νομοθεσία, ζητήθηκε στις 5 Αυγούστου να αιτιολογηθεί η τιμή ή το κόστος που προτείνει στην οικονομική προσφορά η εν λόγω εταιρεία, αλλά διαπιστώθηκε πως δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη.

Κατόπιν εξέτασης των υποβληθέντων στοιχείων, των διορθώσεων και των αναλυτικών υπολογισμών, προέκυψε ότι η οικονομική προσφορά οδηγεί σε ζημιογόνο αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, η επιτροπή του διαγωνισμού εισηγήθηκε τον αποκλεισμό του εν λόγω οικονομικού φορέα από τη διαδικασία του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Κατά συνέπεια η προσωρινή ανάθεση του έργου έγινε στην αμέσως επόμενη και πλέον συμφέρουσα προσφορά, που ήταν από την τοπική κατασκευαστική εταιρεία, Εργοδυναμική Πατρών, με έκπτωση 13% και ποσό προσφοράς 6.957.244,80€ (χωρίς ΦΠΑ).

Ετσι, η περιφερειακή επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει το έργο στην Εργοδυναμική Πατρών, μια εταιρεία με καθαρό ιστορικό στην περιοχή και επαρκή τεχνική και οικονομική επάρκεια για την ομαλή και αδιάλειπτη εκτέλεση του έργου.

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης και πρόεδρος της περιφερειακής επιτροπής, Χαράλαμπος Μπονάνος τόνισε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ότι μετά την απόφαση υπάρχει αναμονή για λίγες ημέρες, για τυχόν προσφυγές και εφόσον δεν υπάρξουν τότε το επόμενο βήμα θα είναι ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο της σύμβασης ανάθεσης, πριν την υπογραφή της.

Παράλληλα τόνισε πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι η περιφερειακή επιτροπή, της οποίας προεδρεύει, «έτρεξε» πολύ γρήγορα τις διαδικασίες και βγήκε προσωρινός ανάδοχος μέσα στον Οκτώβριο όπως είχε δεσμευθεί». Επιπλέον, η ομόφωνη απόφαση της περιφερειακής επιτροπής αποτελεί ισχυρό μήνυμα για τη διαχείριση κρίσιμων έργων στην περιοχή, ενώ η τοπική κοινωνία και οι επαγγελματίες του χώρου παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, ελπίζοντας ότι η ανάθεση θα ολοκληρωθεί ομαλά, χωρίς δικαστικές εμπλοκές.

