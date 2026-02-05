Πάτρα: Πρόστιμα σε τέσσερα καταστήματα για τα πεταμένα κοτόπουλα δίπλα από κάδο

Παρέμβαση Πελετίδη για τη σωστή διαχείριση υπολειμμάτων κρέατος

Πάτρα: Πρόστιμα σε τέσσερα καταστήματα για τα πεταμένα κοτόπουλα δίπλα από κάδο
05 Φεβ. 2026 15:26
Pelop News

Στην επιβολή προστίμων σε καταστήματα της Πάτρας προχώρησε τις τελευταίες ημέρες η αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Πατρέων, εφαρμόζοντας τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας. Συγκεκριμένα, πρόστιμα επιβλήθηκαν σε δύο κρεοπωλεία της πόλης για παράνομη εναπόθεση υπολειμμάτων κρέατος σε πεζοδρόμιο και σε κάδο απορριμμάτων, καθώς και σε δύο καταστήματα εστίασης για απόρριψη απορριμμάτων εκτός κάδων.

Με αφορμή τα περιστατικά παράνομης απόρριψης υπολειμμάτων κρέατος, ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο του Συλλόγου Λιανοπωλητών Κρεοπωλών Πατρών και Περιχώρων «Οι Ταξιάρχες», υπογραμμίζοντας τη σημασία της αυστηρής τήρησης των υγειονομικών διατάξεων για την ορθή διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων, καθώς το ζήτημα αφορά άμεσα την προστασία της δημόσιας υγείας.

Υποχρεώσεις για τα υπολείμματα κρέατος

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι τα προς απόρριψη υπολείμματα κρέατος, όπως οστά και λίπη, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναμιγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, οφείλουν να συλλέγονται σε ειδικούς, σημασμένους και στεγανούς κάδους και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες για την ασφαλή μεταφορά και διάθεσή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράπονα πολιτών και δυσοσμία

Ο δήμαρχος αναφέρει ότι ο Δήμος γίνεται συχνά αποδέκτης παραπόνων από πολίτες, όταν υπολείμματα κρέατος καταλήγουν σε πράσινους κάδους απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να προκαλείται έντονη δυσοσμία ή να διασκορπίζονται από ζώα σε κοινόχρηστους χώρους, υποβαθμίζοντας την εικόνα της πόλης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως σημειώνεται, η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων. Ωστόσο, τονίζεται ότι η επιβολή κυρώσεων από μόνη της δεν αποτελεί λύση του προβλήματος.

Έμφαση στην πρόληψη και τη συνεργασία

«Στόχος μας είναι η συλλογική ευθύνη, η πρόληψη και η συμμόρφωση μέσω της ενημέρωσης και της συνεργασίας», επισημαίνει ο κ. Πελετίδης, ζητώντας τη συνδρομή του Συλλόγου Κρεοπωλών ώστε το μήνυμα να φτάσει σε όλα τα μέλη του.

Ο δήμαρχος καταλήγει ότι η καλή λειτουργία και η εικόνα της Πάτρας αποτελούν υπόθεση όλων, καλώντας επαγγελματίες και πολίτες να συμβάλουν με υπευθυνότητα στην τήρηση των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:40 Ξεκινά η προετοιμασία για τη διοργάνωση του Welcome το UP, που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 10 Οκτωβρίου 2026
15:32 Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Καμπανάκι για τη δραματική υποστελέχωση στην Αιγιαλεία
15:26 Πάτρα: Πρόστιμα σε τέσσερα καταστήματα για τα πεταμένα κοτόπουλα δίπλα από κάδο
15:16 Παναγόπουλος: «Δεν έχω να κρύψω και δεν έχω να φοβηθώ τίποτε» – Τι λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ
15:08 Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
15:00 Πάτρα: Ρίχνει «γέφυρες» συνεργασίας με την Ερμού ο κ. Μάστακας
15:00 Πιερρακάκης για χρέος: «Δεν θα το φορτώσουμε στην επόμενη γενιά» – Τα οφέλη από την πρόωρη αποπληρωμή
14:57 Η γάτα στο Μαξίμου: Ο Μητσοτάκης παρουσίασε την «Κλειώ» με βίντεο στα social
14:53 Πάτρα: Άνδρας μπήκε στο δικαστικό μέγαρο με κατσαβίδι και σουγιά
14:52 Υπόθεση κατασκοπείας: Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς – Σε κομβική θέση με πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία
14:45 Ηλεία: Εξιχνιάστηκαν ακόμη τρεις κλοπές σε οικίες με δράστη 18χρονο
14:45 ΚΚΕ για Παναγόπουλο: Σφοδρή επίθεση για τη ΓΣΕΕ με φόντο την έρευνα για ξέπλυμα και υπεξαίρεση
14:37 Δυτική Μάνη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές από την κακοκαιρία
14:30 Συμφωνία Τουρκίας – Chevron για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου
14:27 Αχαρνές: Κύκλωμα ναρκωτικών με «παρατηρητήριο» καμερών – Συνελήφθησαν δύο, αναζητείται τρίτος
14:19 Ηλεία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές με παράνομο όφελος άνω των 280.000 ευρώ
14:18 Μαρινάκης απαντά σε Σαμαρά: «Χωρίς μέτρο δεν υπάρχει αξιοπιστία» – Σχόλιο και για Καραμανλή
14:15 Περσικός Κόλπος: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δύο τάνκερ με πάνω από 1 εκατ. λίτρα λαθραίο ντίζελ
14:12 Κακοκαιρία στην Αττική: Ισχυρές βροχές στην Αθήνα – Προειδοποιήσεις για καταιγίδες και λασποβροχές
14:08 Βρυξέλλες: Εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο για την Ελληνική Γλώσσα με πρωτοβουλία Μελέτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ