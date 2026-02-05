Πάτρα: Πρόστιμα σε τέσσερα καταστήματα για τα πεταμένα κοτόπουλα δίπλα από κάδο

Στην επιβολή προστίμων σε καταστήματα της Πάτρας προχώρησε τις τελευταίες ημέρες η αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Πατρέων, εφαρμόζοντας τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας. Συγκεκριμένα, πρόστιμα επιβλήθηκαν σε δύο κρεοπωλεία της πόλης για παράνομη εναπόθεση υπολειμμάτων κρέατος σε πεζοδρόμιο και σε κάδο απορριμμάτων, καθώς και σε δύο καταστήματα εστίασης για απόρριψη απορριμμάτων εκτός κάδων.

Με αφορμή τα περιστατικά παράνομης απόρριψης υπολειμμάτων κρέατος, ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο του Συλλόγου Λιανοπωλητών Κρεοπωλών Πατρών και Περιχώρων «Οι Ταξιάρχες», υπογραμμίζοντας τη σημασία της αυστηρής τήρησης των υγειονομικών διατάξεων για την ορθή διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων, καθώς το ζήτημα αφορά άμεσα την προστασία της δημόσιας υγείας.

Υποχρεώσεις για τα υπολείμματα κρέατος

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι τα προς απόρριψη υπολείμματα κρέατος, όπως οστά και λίπη, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναμιγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, οφείλουν να συλλέγονται σε ειδικούς, σημασμένους και στεγανούς κάδους και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες για την ασφαλή μεταφορά και διάθεσή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράπονα πολιτών και δυσοσμία

Ο δήμαρχος αναφέρει ότι ο Δήμος γίνεται συχνά αποδέκτης παραπόνων από πολίτες, όταν υπολείμματα κρέατος καταλήγουν σε πράσινους κάδους απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να προκαλείται έντονη δυσοσμία ή να διασκορπίζονται από ζώα σε κοινόχρηστους χώρους, υποβαθμίζοντας την εικόνα της πόλης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως σημειώνεται, η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων. Ωστόσο, τονίζεται ότι η επιβολή κυρώσεων από μόνη της δεν αποτελεί λύση του προβλήματος.

Έμφαση στην πρόληψη και τη συνεργασία

«Στόχος μας είναι η συλλογική ευθύνη, η πρόληψη και η συμμόρφωση μέσω της ενημέρωσης και της συνεργασίας», επισημαίνει ο κ. Πελετίδης, ζητώντας τη συνδρομή του Συλλόγου Κρεοπωλών ώστε το μήνυμα να φτάσει σε όλα τα μέλη του.

Ο δήμαρχος καταλήγει ότι η καλή λειτουργία και η εικόνα της Πάτρας αποτελούν υπόθεση όλων, καλώντας επαγγελματίες και πολίτες να συμβάλουν με υπευθυνότητα στην τήρηση των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής.

