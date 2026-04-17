Πάτρα: Πρωταθλήτρια στις υψηλές θερμοκρασίες

Σκηνικό πρόωρου καλοκαιριού επικράτησε στη Δυτική Ελλάδα την Πέμπτη 16 Απριλίου, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει σε επίπεδα ασυνήθιστα υψηλά για την εποχή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), η Πάτρα αναδείχθηκε σε «θερμή ζώνη» της επικράτειας, καθώς τέσσερις διαφορετικοί μετεωρολογικοί σταθμοί της πόλης κατέγραψαν μερικές από τις υψηλότερες τιμές πανελλαδικά.

Ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας σημειώθηκε στο Κομπότι Άρτας με 26,4°C, η Πάτρα κυριάρχησε στη λίστα των οκτώ θερμότερων περιοχών. Οι μετρήσεις σε τέσσερα διαφορετικά σημεία της αχαϊκής πρωτεύουσας ξεπέρασαν το όριο των 25-26 βαθμών Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την αίσθηση καύσωνα που επικράτησε στην περιοχή κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Τα στοιχεία προέρχονται από το εκτεταμένο δίκτυο των 558 ενεργών αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, το οποίο αποτύπωσε την έντονη θερμική έξαρση σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, με τις τιμές να αποκλίνουν σημαντικά από τα κανονικά για την άνοιξη επίπεδα.

Δείτε ακόμα:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



