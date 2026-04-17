Πάτρα: Πρωταθλήτρια στις υψηλές θερμοκρασίες

Τέσσερις περιοχές της πόλης στις υψηλότερες θερμοκρασίες της χώρας την Πέμπτη 16 Απριλίου.

17 Απρ. 2026 8:47
Pelop News

Σκηνικό πρόωρου καλοκαιριού επικράτησε στη Δυτική Ελλάδα την Πέμπτη 16 Απριλίου, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει σε επίπεδα ασυνήθιστα υψηλά για την εποχή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), η Πάτρα αναδείχθηκε σε «θερμή ζώνη» της επικράτειας, καθώς τέσσερις διαφορετικοί μετεωρολογικοί σταθμοί της πόλης κατέγραψαν μερικές από τις υψηλότερες τιμές πανελλαδικά.

Ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας σημειώθηκε στο Κομπότι Άρτας με 26,4°C, η Πάτρα κυριάρχησε στη λίστα των οκτώ θερμότερων περιοχών. Οι μετρήσεις σε τέσσερα διαφορετικά σημεία της αχαϊκής πρωτεύουσας ξεπέρασαν το όριο των 25-26 βαθμών Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την αίσθηση καύσωνα που επικράτησε στην περιοχή κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Τα στοιχεία προέρχονται από το εκτεταμένο δίκτυο των 558 ενεργών αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, το οποίο αποτύπωσε την έντονη θερμική έξαρση σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, με τις τιμές να αποκλίνουν σημαντικά από τα κανονικά για την άνοιξη επίπεδα.

