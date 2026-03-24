Πάτρα: Πρωτιές και βραβεία για μαθητές του Δημοτικού Ωδείου σε πανελλήνιο διαγωνισμό μουσικής

Σημαντική διάκριση για το Δημοτικό Ωδείο Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης», καθώς μαθητές του επέστρεψαν από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής στην Αθήνα με Α’ και Β’ βραβεία. Οι επιτυχίες σε κλαρινέτο, τρομπέτα και μουσική δωματίου ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο της δουλειάς που γίνεται στο Ωδείο.

24 Μαρ. 2026 12:08
Pelop News

Με δυναμική παρουσία και σημαντικές επιτυχίες συμμετείχαν μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης» στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Η συμμετοχή του Ωδείου συνοδεύτηκε από σειρά διακρίσεων, με τους μαθητές να κατακτούν πρώτα και δεύτερα βραβεία σε επιμέρους κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο μουσικής εκπαίδευσης και προετοιμασίας.

Στην κατηγορία Β2 στο κλαρινέτο, ο μαθητής Γιώργος Φίσκυλης, από την τάξη του Σταμάτη Δελλαπόρτα, κατέκτησε το Α’ βραβείο. Στην ίδια οικογένεια οργάνων, η Ελένη Κατσαούνια απέσπασε επίσης Α’ βραβείο στην κατηγορία Γ1 κλαρινέτου.

Ακόμη μία σημαντική πρωτιά ήρθε από την τάξη του Δημήτρη Δριμάλα, με την Ευγενία Κατσαούνια να κατακτά το Α’ βραβείο στην κατηγορία τρομπέτας Γ1. Στην κατηγορία Γ2 του κλαρινέτου, ο μαθητής Μανώλης Μπούσιος απέσπασε το Β’ βραβείο, προσθέτοντας μία ακόμη επιτυχία στη συνολική παρουσία του Ωδείου.

Ξεχωριστή ήταν και η διάκριση στη Μουσική Δωματίου, όπου οι Ελένη και Ευγενία Κατσαούνια κέρδισαν το Α’ βραβείο, επιβεβαιώνοντας με τον πιο καθαρό τρόπο το επίπεδο, τη συνέπεια και τη μουσική τους ωριμότητα.

Οι νέες αυτές επιτυχίες αποτελούν σημαντική αναγνώριση για τους μαθητές και τους δασκάλους τους, αλλά και μια ακόμη απόδειξη ότι το Δημοτικό Ωδείο Πατρών συνεχίζει να δίνει σταθερά το «παρών» σε απαιτητικές διοργανώσεις, με ουσιαστικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ