Πάτρα – Πρωτοψάλτης για ευλογία αιγοπροβάτων: Πήραμε μέτρα, αλλά δεν τηρούνται ΒΙΝΤΕΟ

Τι απάντησε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης, στην ερώτηση του pelop.gr για τις αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους.

20 Οκτ. 2025 10:48
Pelop News

Σύσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα για την ευλογία των αιγοπροβάτων, υπό τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Στη σύσκεψη το πρωί της Δευτέρα 20/10/2025, θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και των προβληματων στην Αχαΐα.

Οπως δήλωσε ο κ. Πρωτοψάλτης: «Η κατάσταση είναι δύσκολη η Ελλάδα έχει πάρει τα μέτρα που προβλέπονται από την Ευρώπη. Έχουμε κάνει αυτά που πρέπει αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλουμε. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα δεν τηρούνται. Έχουμε πληροφορίες για παράνομη μετακίνηση ζώων σε βραδινές ώρες  Δεν τηρούνται από όλους τα μετρα. Όπως στον λορονοιο μάθαμε να τηρούμε μέτρα έτσι αντίστοιχα για να απομακρύνθει η νόσος πρέπει να τηρούν τα μετρα».

Ο κ. Πρωτοψάρλτης συμπλήρωσε: «Εχουμε φτάσει στη ύστατη ώρα πριν το λοκ νταουν κααι χρειάζεται προσοχή. Έχουμε σταθμούς απολύμανσης και θα διοργανωθεί σεμινάρια σε κτηνοτρόφους. Αποζημιώσεις για κτηνοτροφους δεν θα δίνονται αν δεν τηρούν μετρα»

 Σε ερώτηση του pelop.gr σχετικά με τις αποζημιώσεις ο κ. Πρωτοψάλτης απάντησε: «δυστυχώς είναι αλήθεια ότι έχουμε καθυστερήσει να τις δώσουμε αλλα είχαμε πρόβλημα λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ όμως σύντομα θα δοθούν χρήματα στις περιφέρειες για να ξεκινήσουν οι πληρωμές, τόσο για θανατώσεις ζώων, όσο και για τις ζωοτροφές».
