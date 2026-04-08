Πάτρα: Πρωτοβουλία Ψωμά για τη δημοτική περιουσία – Φτιάχνει βίντεο και δείχνει τα προβλήματα

Μία νέα πρωτοβουλία με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας της Πάτρας αναλαμβάνει ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «σπιράλ», Πέτρος Ψωμάς. Η παράταξη ετοιμάζει ένα βίντεο-αφιέρωμα, που θα παρουσιάζει εμβληματικά ακίνητα της πόλης, τα οποία ανήκουν στον Δήμο Πατρέων, αλλά σήμερα βρίσκονται σε κατάσταση εγκατάλειψης, προκαλώντας προβληματισμό και ανησυχία.

[contaisu_summary]

Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από τη διαπίστωση ότι σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της πόλης παραμένουν αναξιοποίητα, παρά τη δυναμική που διαθέτουν. Το βίντεο θα επιχειρήσει να αναδείξει την πραγματική εικόνα αυτών των χώρων, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις εγκυμονούν κινδύνους για τους πολίτες.

Η «Π» συνάντησε τυχαία τον κ. Ψωμά έξω από την οικία Σώκαρη, στην οδό Παπαφλέσσα, ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα ακινήτων που περιλαμβάνονται στο εγχείρημα. Οπως εξήγησε, στόχος είναι να ασκηθεί πίεση προς τη δημοτική αρχή για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, προς όφελος τόσο του Δήμου όσο και των πολιτών.

«Ο Δήμος διαθέτει μία ανεκτίμητης αξίας περιουσία, με οικήματα, οικόπεδα και κληροδοτήματα που δεν έχουν αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε. Πρόκειται για περιουσίες που άφησαν ευεργέτες στην πόλη και απαιτούν τον ανάλογο σεβασμό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος άσκησε κριτική στη δημοτική αρχή, υποστηρίζοντας ότι εδώ και χρόνια δεν έχει υπάρξει ουσιαστική κινητοποίηση, αποδίδοντας την κατάσταση τόσο σε ιδεολογικές αγκυλώσεις όσο και σε αδυναμία διαχείρισης. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, εκτιμώντας ότι χωρίς τέτοιες συνέργειες η αξιοποίηση των ακινήτων είναι πρακτικά αδύνατη.

Μεταξύ των ακινήτων που αναμένεται να παρουσιαστούν στο βίντεο περιλαμβάνονται το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου στην οδό Κορίνθου, το ανοιχτό θέατρο της Γερμανού, τα Λουτρά της Γούναρη, η οικία Σώκαρη, το οικόπεδο στα Ψηλαλώνια, καθώς και κτίριο στην οδό Κανακάρη. Ακόμη, στη συζήτηση με τον Π. Ψωμά έγινε αναφορά ακόμα και για διαμερίσματα που διαθέτει ο Δήμος στην Αθήνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο ζήτημα των κληροδοτημάτων, καθώς, όπως επισημάνθηκε, οι όροι που έχουν θέσει οι δωρητές σε αρκετές περιπτώσεις δυσχεραίνουν την αξιοποίησή τους. Ο κ. Ψωμάς εκτίμησε ότι απαιτούνται θεσμικές παρεμβάσεις, ενδεχομένως και από την ΚΕΔΕ, ώστε να επικαιροποιηθούν οι όροι αυτοί και να προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες.

«Στόχος μας είναι να δείξουμε στους Πατρινούς τη μεγάλη αξία της δημοτικής περιουσίας και να κινητοποιηθούμε όλοι, ώστε να αξιοποιηθεί όπως της αξίζει», κατέληξε.

