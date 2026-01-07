Πάτρα: Ψήφισμα της παράταξης του Κώστα Σβόλη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα

Η παράταξη του Κώστα Σβόλη, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στη Βενεζουέλα, επισημαίνει ότι αυτά δεν αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Πάτρας, αλλά κάθε πολιτικά σκεπτόμενο πολίτη.

Στο ψήφισμα τονίζεται ότι καθεστώτα αυταρχικά και ολοκληρωτικά δεν γίνονται αποδεκτά. Η πρόσφατη ιστορία, από τις εποχές του ναζισμού και του σταλινισμού, έχει αποδείξει ότι η δημοκρατία τελικά κατισχύει έναντι αυτών.

Η παράταξη υπογραμμίζει ότι σε κάθε ευνομούμενο κράτος, το δικαίωμα παρέμβασης ανήκει αποκλειστικά στους πολίτες μέσω δημοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη σεβασμού και προστασίας του Διεθνούς Δικαίου, ως θεμελιώδους μηχανισμού διασφάλισης της ειρήνης και της διεθνούς νομιμότητας.

Αναλυτικά το κείμενο που προτάθηκε να ψηφιστεί:

Τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στη Βενεζουέλα δεν αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Πάτρας αλλά αφορούν τον κάθε πολιτικά σκεπτόμενο πολίτη.

Καταρχάς καθεστώτα αυταρχικά και ολοκληρωτικά δεν είναι αποδεκτά και η πρόσφατη ιστορία (εποχές ναζισμού και σταλινισμού) έχει αποδείξει ότι η Δημοκρατία τελικά κατισχύει έναντι αυτών.

Σε κάθε ευνομούμενο κυρίαρχο κράτος δικαίωμα παρέμβασης έχει μόνο ο λαός με δημοκρατικές διαδικασίες. Το Διεθνές Δίκαιο οφείλουμε να το προστατεύουμε

