Πάτρα: Ψήφισμα της παράταξης του Κώστα Σβόλη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα

Στο ψήφισμα τονίζεται ότι καθεστώτα αυταρχικά και ολοκληρωτικά δεν γίνονται αποδεκτά.

Πάτρα: Ψήφισμα της παράταξης του Κώστα Σβόλη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα
07 Ιαν. 2026 15:59
Pelop News

Η παράταξη του Κώστα Σβόλη, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στη Βενεζουέλα, επισημαίνει ότι αυτά δεν αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Πάτρας, αλλά κάθε πολιτικά σκεπτόμενο πολίτη.

Στο ψήφισμα τονίζεται ότι καθεστώτα αυταρχικά και ολοκληρωτικά δεν γίνονται αποδεκτά. Η πρόσφατη ιστορία, από τις εποχές του ναζισμού και του σταλινισμού, έχει αποδείξει ότι η δημοκρατία τελικά κατισχύει έναντι αυτών.

Η παράταξη υπογραμμίζει ότι σε κάθε ευνομούμενο κράτος, το δικαίωμα παρέμβασης ανήκει αποκλειστικά στους πολίτες μέσω δημοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη σεβασμού και προστασίας του Διεθνούς Δικαίου, ως θεμελιώδους μηχανισμού διασφάλισης της ειρήνης και της διεθνούς νομιμότητας.

Αναλυτικά το κείμενο που προτάθηκε να ψηφιστεί:

Τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στη Βενεζουέλα δεν αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Πάτρας αλλά αφορούν τον κάθε πολιτικά σκεπτόμενο πολίτη.

Καταρχάς καθεστώτα αυταρχικά και ολοκληρωτικά δεν είναι αποδεκτά και η πρόσφατη ιστορία (εποχές ναζισμού και σταλινισμού) έχει αποδείξει ότι η Δημοκρατία τελικά κατισχύει έναντι αυτών.

Σε κάθε ευνομούμενο κυρίαρχο κράτος δικαίωμα παρέμβασης έχει μόνο ο λαός με δημοκρατικές διαδικασίες. Το Διεθνές Δίκαιο οφείλουμε να το προστατεύουμε

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 Lidl Ελλάς: Μόνιμα αχτύπητες τιμές γιατί αξίζει
16:41 Πρώτη «χειμερινή» προσθήκη για Παναχαϊκή
16:36 Θεμιστοκλέους για τη γρίπη: Δεν χρειάζεται πανικός, το ΕΣΥ είναι προετοιμασμένο
16:36 Γιώργος Παπαχριστόπουλος: «Πρόχειρα και εφήμερα τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες – Χωρίς σχέδιο για το αύριο»
16:28 Βρετανία – Στάρμερ: Τυχόν ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή
16:20 Ηράκλειο: Συνελήφθη 34χρονος για κλοπές – Στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα
16:12 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών – Η Βενεζουέλα και το Διεθνές Δίκαιο
16:04 Red Code για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
15:59 Πάτρα: Ψήφισμα της παράταξης του Κώστα Σβόλη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα
15:56 Δένδιας: Το Διεθνές Δίκαιο δεν αποτελεί πλέον κανόνα λειτουργίας των κρατών όπως θα έπρεπε
15:48 Η ΕΛΑΣ ερευνά βίντεο που δείχνει την αστυνομικό να πυροβολεί άσκοπα σε γλέντι
15:40 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν ικανοποιήθηκαν από τα μέτρα της κυβέρνησης – Αποφασίζουν απόψε στα μπλόκα
15:32 Θεμιστοκλής Κούνας – Strategy Ring: Δεν αρκεί το σχέδιο, χρειάζεται εφαρμογή
15:24 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την «Ημέρα Καριέρας» στην Πάτρα
15:16 Ο Νικόλας Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ
15:08 Η Δημοτική Αρχή Πάτρας στηρίζει την απεργία των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών
15:00 Στην Πάτρα ο Νίκος Δένδιας για την κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Αχαΐας
14:52 Αυστραλία: Ακραίος καύσωνας με 40άρια πλήττει τις νότιες περιοχές
14:44 Άρειος Πάγος: Αυτόφωρο σε περίπτωση παρεμπόδισης της συγκοινωνίας από τους αγρότες
14:28 Το Επιμελητήριο Αχαΐας κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του την Κυριακή 11 Ιανουαρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ