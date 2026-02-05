Πάτρα – Ψωμάς: «Πόσες οφειλές έχετε διαγράψει από το Δήμο;» – Πλέσσας: «Κάντε το άθροισμα»

Με αφορμή συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής στις 27 Ιανουαρίου, όπου τα περισσότερα θέματα αφορούσαν διαγραφές, ακόμη και υψηλών προστίμων.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι του «σπιράλ» Θάνος Δούρος, Χαράλαμπος Στανίτσας, Σοφία Στεφανοπούλου και Πέτρος Ψωμάς κατέθεσαν ερωτήματα σχετικά με τις διαγραφές οφειλών στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας, που όπως επισήμαναν πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση πέντε εβδομάδων.

Με αφορμή συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής στις 27 Ιανουαρίου, όπου τα περισσότερα θέματα αφορούσαν διαγραφές, ακόμη και υψηλών προστίμων. Το «σπιράλ» ζητά συνολικά στοιχεία για το ύψος των διαγραφών και επιστροφών το 2025 και αν αυτά έχουν ληφθεί υπόψη στον προϋπολογισμό.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Διονύσης Πλέσσας υποστήριξε ότι όλες οι διαγραφές είναι νόμιμες, γίνονται βάσει εισηγήσεων των υπηρεσιών και προβλέπονται από τη νομοθεσία, ενώ για το ύψος των διαγραφών προέτρεψε τον κ. Ψωμά να κάνει μόνος του το άθροισμα ή να περιμένει τον απολογισμό του 2025…

Ο Πέτρος Ψωμάς επανήλθε, επιμένοντας πως οι πολίτες δικαιούνται σαφή εικόνα για τα ποσά που χάνονται από τα δημοτικά ταμεία, χωρίς να παραπέμπονται σε μελλοντικούς απολογισμούς.

