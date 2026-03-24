Πάτρα: Ρομά εισέβαλλε σε σούπερ μάρκετ με πιστόλι!

Στην Πάτρα κόκκινος συναγερμός σήμανε σήμερα (24/3/2026) το απόγευμα, καθώς η Αστυνομία κλήθηκε για σοβαρό περιστατικό σε σούπερ μάρκετ, στην οδό Ιωνίας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με καταγγελία άνδρας Ρομά εισάβαλλε με πιστόλι και απευθυνόμενος υπάλληλο της είπε: «Πες στο αφεντικό σου να με “καθαρίσει”, αλλιώς θα ξανάρθω».

Ακολούθως επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία με τον άνδρα να το σκάει, αλλά λίγο αργότερα να συλλαμβάνεται από την Αστυνομία.

Μάλιστα διαπιστώθηκε ότι το πιστόλι ήταν ψεύτικο! Όμως σε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες από την Ασφάλεια Πατρών εξετάζεται το σενάριο, ο άνδρας να εμπλέκεται σε περιστατικό κλοπής, στην οποία εμπλακεί στο παρελθόν και θέλησε σήμερα να εκφοβίσει τον υπεύθυνο ενόψει της δίκης που θα γίνει το επόμενο διάστημα.

