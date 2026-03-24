«Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα! Χρόνια Πολλά στον Ελληνισμό!», η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας για τη 25η Μαρτίου

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας εξέδωσε ανακοίνωση-μήνυμα για τη 25η Μαρτίου, η οποία έχει ως εξής:

«Η 25η Μαρτίου σηματοδοτεί την κορυφαία στιγμή της ιστορικής μας διαδρομής.

Τιμούμε σήμερα τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου και την Εθνική μας

Παλιγγενεσία.

Οι πρόγονοί μας, με απαράμιλλο σθένος και θυσία, επαναστάτησαν ενάντια

στον τουρκικό ζυγό, κερδίζοντας την ελευθερία μας μετά από τέσσερις αιώνες σκλαβιάς.

Δικό μας χρέος είναι η αδιαπραγμάτευτη διαφύλαξη των ιδανικών και των αξιών που

μας κληροδότησαν.

Οφείλουμε να οικοδομήσουμε ισχυρές δικλίδες ασφαλείας, ώστε το

υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας να παραμείνει αλώβητο για εμάς και τις μελλοντικές γενιές.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, αφιερώνουμε την ημέρα αυτή σε κάθε

Ελληνίδα και Έλληνα Αστυνομικό.

Σε εκείνους που, κάτω από αντίξοες συνθήκες, μάχονται

καθημερινά στην πρώτη γραμμή για να διασφαλίσουν την ηρεμία και την ασφάλεια όλων των

πολιτών της Πατρίδας μας.

Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα! Χρόνια Πολλά στον Ελληνισμό!»

