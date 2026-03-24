Τροχαίο ατύχημα στο Μεσολόγγι: Ποδηλάτισσα νεαρής ηλικίας παρασύρθηκε από Ι.Χ. ΦΩΤΟ

24 Μαρ. 2026 17:40
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη διασταύρωση ΑΒ στο Μεσολόγγι, όταν Ι.Χ. παρέσυρε ποδήλατο στο οποίο επέβαινε μια νεαρή μαθήτρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messolonghinews.gr, η ποδηλάτισσα κινούνταν αντίθετα από την πορεία του οχήματος και επιχείρησε να στρίψει, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση με διερχόμενο Ι.Χ. Το ποδήλατο εκσφενδονίστηκε και προσέκρουσε σε δεύτερο όχημα που ακολουθούσε, ενώ η νεαρή έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του πρώτου αυτοκινήτου.

Ευτυχώς, τα οχήματα κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες, γεγονός που απέτρεψε σοβαρό τραυματισμό. Η μαθήτρια φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

