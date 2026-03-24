Τροχαίο ατύχημα στο Μεσολόγγι: Ποδηλάτισσα νεαρής ηλικίας παρασύρθηκε από Ι.Χ. ΦΩΤΟ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη διασταύρωση ΑΒ στο Μεσολόγγι, όταν Ι.Χ. παρέσυρε ποδήλατο στο οποίο επέβαινε μια νεαρή μαθήτρια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του messolonghinews.gr, η ποδηλάτισσα κινούνταν αντίθετα από την πορεία του οχήματος και επιχείρησε να στρίψει, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση με διερχόμενο Ι.Χ. Το ποδήλατο εκσφενδονίστηκε και προσέκρουσε σε δεύτερο όχημα που ακολουθούσε, ενώ η νεαρή έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του πρώτου αυτοκινήτου.
Ευτυχώς, τα οχήματα κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες, γεγονός που απέτρεψε σοβαρό τραυματισμό. Η μαθήτρια φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
