Πάτρα: Ρομαντική πρόταση γάμου με φόντο το Καρναβάλι μπροστά από το Θέατρο «Απόλλων»

Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε μπροστά από το Θέατρο «Απόλλων», όταν ένας άνδρας επέλεξε το εορταστικό σκηνικό του Καρναβαλιού για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Ντυμένοι με αποκριάτικες στολές και μέσα σε κλίμα γιορτής, με καπνογόνα, μουσική και πλήθος κόσμου να παρακολουθεί, ο νεαρός γονάτισε και της ζήτησε να γίνει σύζυγός του. Εκείνη τον αγκάλιασε συγκινημένη, με το στιγμιότυπο να κλέβει τα βλέμματα και να αποσπά θερμά χειροκροτήματα από όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Το ρομαντικό αυτό στιγμιότυπο προσέθεσε μια ιδιαίτερη νότα στη φετινή καρναβαλική ατμόσφαιρα της πόλης, με φίλους και περαστικούς να εύχονται στο ζευγάρι κάθε ευτυχία για το κοινό τους μέλλον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



