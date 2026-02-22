Πάτρα: Ρομαντική πρόταση γάμου με φόντο το Καρναβάλι μπροστά από το Θέατρο «Απόλλων»

Μέσα σε αποκριάτικη ατμόσφαιρα και καπνογόνα, ζευγάρι αντάλλαξε αγκαλιές και χαμόγελα συγκινώντας τους παρευρισκόμενους.

22 Φεβ. 2026 18:53
Pelop News

Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε μπροστά από το Θέατρο «Απόλλων», όταν ένας άνδρας επέλεξε το εορταστικό σκηνικό του Καρναβαλιού για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Ντυμένοι με αποκριάτικες στολές και μέσα σε κλίμα γιορτής, με καπνογόνα, μουσική και πλήθος κόσμου να παρακολουθεί, ο νεαρός γονάτισε και της ζήτησε να γίνει σύζυγός του. Εκείνη τον αγκάλιασε συγκινημένη, με το στιγμιότυπο να κλέβει τα βλέμματα και να αποσπά θερμά χειροκροτήματα από όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Το ρομαντικό αυτό στιγμιότυπο προσέθεσε μια ιδιαίτερη νότα στη φετινή καρναβαλική ατμόσφαιρα της πόλης, με φίλους και περαστικούς να εύχονται στο ζευγάρι κάθε ευτυχία για το κοινό τους μέλλον.

