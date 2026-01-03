Πάτρα: Σαρωτικοί έλεγχοι στις γιορτές – 245 περιπτώσεις και λίγα πρόστιμα

Σαρωτικοί ήταν και φέτος οι έλεγχοι της Τροχαίας Πατρών κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ωστόσο, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δείχνουν μια σαφώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς φέτος δεν καταγράφηκε κάποιο τροχαίο δυστύχημα με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό στην πόλη. Πρόκειται για ένα δεδομένο που αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό από τις αρμόδιες Αρχές, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η αυξημένη κίνηση στους δρόμους κατά τις ημέρες των γιορτών.

Από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι και χθες, οι έλεγχοι της Τροχαίας αποτυπώνουν με σαφήνεια την εικόνα που επικράτησε στους δρόμους της Πάτρας κατά την εορταστική περίοδο. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν σε ελέγχους σε 245 οχήματα και οδηγούς. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, εντοπίστηκαν 15 περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, 5 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 7 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 17 περιπτώσεις παραβίασης φωτεινού σηματοδότη. Παράλληλα, καταγράφηκαν εκατοντάδες παραβάσεις για παράνομη στάθμευση, κυρίως σε κεντρικά σημεία της πόλης, όπου η κυκλοφορία ήταν αυξημένη.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό θεωρείται το γεγονός ότι από τα 15 θετικά αλκοτέστ που πραγματοποιήθηκαν, τα 14 ήταν κάτω από το όριο των 0,60, ενώ μόνο μία περίπτωση ξεπέρασε το συγκεκριμένο όριο. Η τελευταία οδήγησε σε αυτόφωρη διαδικασία για τον οδηγό, όπως προβλέπει ο νόμος. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι, παρά την έξοδο και τη διασκέδαση των ημερών, η πλειονότητα των οδηγών κινήθηκε εντός των ορίων. Η αστυνομική παρουσία στους δρόμους της πόλης καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών ήταν αυξημένη και στοχευμένη. Βασικός στόχος ήταν η αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και η εξομάλυνση της κυκλοφορίας στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Πάτρας.

Ο διοικητής της Τροχαίας, Χρήστος Ντεμίρης, σημείωσε ότι, «παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε ορισμένες περιόδους, οι άνδρες της υπηρεσίας λειτούργησαν εντατικά για την πρόληψη ατυχημάτων και τη διατήρηση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας». Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο των εορτών πέρυσι είχαν καταγραφεί στην Πάτρα σοβαρά τροχαία ατυχήματα με τραυματισμούς, όπως η σύγκρουση στην Οβρυά ανήμερα τα Χριστούγεννα, όπου είχε τραυματιστεί ένα παιδί. Σε σύγκριση με εκείνη την εικόνα, τα φετινά δεδομένα δείχνουν μια πιο ελεγχόμενη κατάσταση στους δρόμους της πόλης.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών συμμορφώνεται πλέον με τα όρια αλκοόλ και τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας, όπως η χρήση κράνους και ζώνης. Τα αυξημένα πρόστιμα που προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας φαίνεται ότι έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά, καθιστώντας τους οδηγούς πιο συνετούς. Συνολικά, η σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά δείχνει ότι τα μέτρα αστυνόμευσης και οι στοχευμένοι έλεγχοι στην Πάτρα αποδίδουν θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα, παραμένει αναγκαία η συνεχής παρουσία και ενημέρωση, ώστε να περιοριστούν ακόμη περισσότερο τα τροχαία ατυχήματα και οι σοβαρές συνέπειές τους.

