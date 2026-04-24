Πάτρα: Σχεδόν έτοιμα τα νέα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, που βρίσκεται ΦΩΤΟ

Η λειτουργία τους μέχρι το τέλος Απριλίου, θα συμπέσει με την οργανωτική προσπάθεια που ξεκινάει ενόψει των ερχόμενων εκλογών-όποτε κι αν αυτές οριστούν.

Πάτρα: Σχεδόν έτοιμα τα νέα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, που βρίσκεται ΦΩΤΟ
24 Απρ. 2026 13:30
Pelop News

Η αποκάλυψη έγινε στο περιθώριο της διευρυμένης Νομαρχιακής Οργανωτικής Συνεδρίασης της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, παρουσία των Θανάση Κοντογεώργη και Στέλιου Κονταδάκη: Ισως και την επόμενη εβδομάδα λειτουργήσουν κανονικά τα νέα γραφεία της ΔΕΕΠ στην Πάτρα.
«Και πού είναι αυτά τα γραφεία;», ρωτήσαμε τους υπευθύνους της Νομαρχιακής. «Ερμού 23, 4ος όροφος», ήταν η απάντηση που λάβαμε.

Οπως καταλαβαίνει κανείς, βρεθήκαμε στο σημείο -βρίσκεται σε πολυκατοικία χαμηλά στην οδό Ερμού- και διαπιστώσαμε ότι οι εργασίες έχουν προχωρήσει. Παρότι τα γραφεία παραμένουν κλειστά για επισκέψεις κι «αδιάκριτα μάτια», διαπιστώσαμε ότι καλύπτουν όλο τον όροφο, είναι διαμπερές κι έχουν δύο εισόδους. Η λειτουργία τους μέχρι το τέλος Απριλίου, θα συμπέσει με την οργανωτική προσπάθεια που ξεκινάει ενόψει των ερχόμενων εκλογών-όποτε κι αν αυτές οριστούν.

Απομένει, βέβαια, να δούμε αν το εγχείρημα αρκεί για να καλύψει το εσωκομματικό ρήγμα που προέκυψε μετά από ό,τι συνέβη στις νομαρχιακές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, αλλά και για να μετριάσει τους προβληματισμούς για όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην κεντρική πολιτική σκηνή με επίκεντρο την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάτρα: Σχεδόν έτοιμα τα νέα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, που βρίσκεται ΦΩΤΟ Πάτρα: Σχεδόν έτοιμα τα νέα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, που βρίσκεται ΦΩΤΟ Πάτρα: Σχεδόν έτοιμα τα νέα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, που βρίσκεται ΦΩΤΟ Πάτρα: Σχεδόν έτοιμα τα νέα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, που βρίσκεται ΦΩΤΟ Πάτρα: Σχεδόν έτοιμα τα νέα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, που βρίσκεται ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ