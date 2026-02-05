Πάτρα: Σε αυξημένη ετοιμότητα το σύστημα Υγείας για το Καρναβάλι – Που θα στηθούν υποδομές

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2026, στην Κεντρική Υπηρεσία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (6η Υ.ΠΕ.), ενόψει του επιχειρησιακού σχεδιασμού για τη διαχείριση περιστατικών που θα χρειαστούν περίθαλψη ή και νοσηλεία κατά τις ημέρες κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Στόχος της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων Υγείας, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση και ασφαλής αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, σε μια περίοδο όπου η Πάτρα αναμένεται να δεχθεί χιλιάδες επισκέπτες.

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν

Για την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης κατά το τετραήμερο κορύφωσης του Καρναβαλιού, αποφασίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Κεντρικό ρόλο θα έχει η λειτουργία υπαίθριου ιατρείου στον χώρο του «Έσπερου», στην Πλατεία Γεωργίου, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία από το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026 έως και το πρωί της Καθαράς Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου 2026.

Παράλληλα, ορίστηκαν υπεύθυνοι συντονιστές επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει άμεση διασύνδεση μεταξύ των υγειονομικών δομών, του Ε.Κ.Α.Β. και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

Το Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πατρών θα λειτουργήσει σε γενική εφημερία το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, από τις 10:00 έως τις 22:00, ενώ θα διατεθεί και ασθενοφόρο με βάση την οδό Κανακάρη και Γεροκωστοπούλου τις ίδιες ημέρες.

Ενισχυμένη ετοιμότητα στα νοσοκομεία

Παράλληλα, το Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», το Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» και το Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», πέραν του τακτικού προγράμματος εφημεριών, θα τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως και την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως επισημάνθηκε, στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση όλων των έκτακτων περιστατικών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν:

Ο Διοικητής της 6ης Υ.ΠΕ., κ. Ηλίας Θεοδωρόπουλος

Ο Υποδιοικητής της 6ης Υ.ΠΕ., κ. Βασίλειος Στασινόπουλος

Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», κ. Δημήτριος Μπάκος

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», κ. Ιωάννης Μπάκαβος

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», κ. Παναγιώτης Δημόπουλος

Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», κα Ασπασία Ρηγοπούλου

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κ.Υ. Βορείου Τομέα Πατρών, κ. Χαράλαμπος Μπακόπουλος

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κ.Υ. Νοτίου Τομέα Πατρών, κ. Δημήτριος Λιάνας

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κ.Υ. Άνω Πόλης Πατρών, κ. Γρηγόρης Μαρκέτος

Η εκπρόσωπος του Ε.Κ.Α.Β. Πάτρας, κα Κυριακή Μυλωνά

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας, κα Τάνια Κανελλοπούλου

