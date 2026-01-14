Πάτρα: Σε κλίμα ενότητας και προσφοράς η κοπή πίτας του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ – Παρών ο Dr. Αντώνιος Αυγερινός

Το πνεύμα του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης κυριάρχησε στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας, με τη συμμετοχή εθελοντών και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας

Πάτρα: Σε κλίμα ενότητας και προσφοράς η κοπή πίτας του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ - Παρών ο Dr. Αντώνιος Αυγερινός
14 Ιαν. 2026 12:49
Pelop News

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας, σε μια εκδήλωση που ανέδειξε το πνεύμα εθελοντισμού, προσφοράς και ενότητας που διαχρονικά χαρακτηρίζει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα παρουσία πλήθους εθελοντών όλων των Τομέων του Τμήματος, καθώς και εκπροσώπων των αρχών και φορέων της πόλης της Πάτρας, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους το έργο και τη διαρκή προσφορά του Ε.Ε.Σ. στην τοπική κοινωνία.

Στην έναρξη της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος του ΕΕΣ Dr. Αντώνιος Αυγερινός, τονίζοντας την διαχρονική πορεία  του ΕΕΣ, την εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι εθελοντές σε όλη την Ελλάδα, και συνεχάρη την Πρόεδρο και τα μέλη του Π.Σ. για τους εθελοντές του Τμήματος που αποτελούν μία ξεχωριστή και δυναμική ομάδα τόσο για την περιοχή όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος κ. Τάνια Κανελλοπούλου ανταπέδωσε τις θερμές της ευχαριστίες στο πρόεδρο του ΕΕΣ για την συνεχή στήριξη του καθώς και στους εθελοντές για την ανιδιοτελή προσφορά και τη συνεχή τους δράση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Παράλληλα, επισημάνθηκε η αγαστή συνεργασία με τις τοπικές αρχές, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών αναγκών.

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Πάτρας συνεχίζει με αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης το ανθρωπιστικό του έργο, με γνώμονα τις θεμελιώδεις αρχές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Πάτρα: Σε κλίμα ενότητας και προσφοράς η κοπή πίτας του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ – Παρών ο Dr. Αντώνιος Αυγερινός
