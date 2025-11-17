Πάτρα: Σε κρίσιμη καμπή η υπόθεση των 12 συμβασιούχων της ΔΕΥΑΠ

Η διαδικασία θα λάβει χώρα στο Πρωτοδικείο Πατρών, με στόχο να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην εργασία έως ότου εκδικαστεί η κύρια υπόθεση.

17 Νοέ. 2025 12:00
Pelop News

Στις 19 Νοεμβρίου 2025 θα εξεταστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν καταθέσει οι 12 συμβασιούχοι της ΔΕΥΑΠ, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση για το μέλλον της εργασιακής τους σχέσης. Η διαδικασία θα λάβει χώρα στο Πρωτοδικείο Πατρών, με στόχο να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην εργασία έως ότου εκδικαστεί η κύρια υπόθεση.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί καθοριστικό σημείο για τους εργαζόμενους, οι οποίοι διεκδικούν τη συνέχιση της απασχόλησής τους, επισημαίνοντας ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης.

Στήριξη από τη Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ

Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκεται ήδη η Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ, η οποία έχει διαμηνύσει ότι οι συγκεκριμένες θέσεις είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης. Η στάση αυτή αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στο συνολικό πλαίσιο της υπόθεσης, καθώς ενισχύει το αίτημα των συμβασιούχων για τη διατήρηση των θέσεών τους.

Αναμονή απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων

Παράλληλα, καθοριστική θεωρείται και η στάση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, το οποίο συνεδριάζει στις 18 Νοεμβρίου 2025. Η επίσημη τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το κλίμα ενόψει της δικαστικής διαδικασίας της επόμενης ημέρας.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενδέχεται να αποδειχθεί κομβική για τη συνολική έκβαση του ζητήματος, καθώς θα αποτυπώσει τη θεσμική θέση του Δήμου απέναντι στο αίτημα των εργαζομένων.

