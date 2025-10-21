Πάτρα: Σε πλήρη εγκατάλειψη οι δρόμοι που οδηγούν στο Πανεπιστήμιο και το ΠΓΝΠ ΦΩΤΟ

Δύο κεντρικοί δρόμοι περικλείουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιπποκράτους και Γεωργίου Παπανδρέου. Δύο δρόμοι οι οποίοι, αν και εξυπηρετούν καθημερινά τα χιλιάδες μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, τους μετακινούμενους από και προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, το ΕΚΑΒ, τους κατοίκους Καστριτσίου και άλλων περιοχών, είναι εγκαταλελειμμένοι με εξαίρεση το κομμάτι που γειτνιάζει με το Πανεπιστήμιο.

Κι αυτό συμβαίνει παρ’ ότι οι δρόμοι αυτοί εξυπηρετούν τη βαριά βιομηχανία της Πάτρας. Που σημαίνει 35.000 φοιτητές, 1.000 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, 300 διοικητικοί υπάλληλοι, 3.000 ερευνητές οι οποίοι κινούνται καθημερινά σε αυτό το επικίνδυνο οδικό δίκτυο.

Αν στους παραπάνω αριθμούς προσθέσουμε και τους χιλιάδες εργαζομένους, ασθενείς, συνοδούς, επισκέπτες κ.ά. που μετακινούνται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και στο ΕΚΑΒ, αντιλαμβάνεται κανείς την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός άρτια οργανωμένου οδικού δικτύου με φωτισμούς, σημάνσεις, κόμβους και πολλά άλλα που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή μετακίνηση όλων των παραπάνω.

Αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει σήμερα. Κι αυτό το διαπιστώνει εύκολα κανείς από το σκοτάδι που τον περιβάλει μόλις στρίψει από την παλαιά εθνική οδό είτε για το Πανεπιστήμιο, είτε για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είτε για το Καστρίτσι. Κι όταν φτάνεις στη διασταύρωση, κάνεις το σταυρό σου για να περάσεις σώος, καθώς είναι ένα σημείο που οι συγκοινωνιολόγοι έχουν υποδείξει την ανάγκη δημιουργίας ενός κυκλικού κόμβου. Με αυτή την εικόνα έρχονται δυστυχώς αντιμέτωπες και οι ξένες αποστολές που επισκέπτονται το ακαδημαϊκό μας ίδρυμα.

Η κατάσταση βέβαια θα ήταν πολύ χειρότερη εάν το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν μεριμνούσε με χρήματα από το ταμείο του να φωτίσει την οδό Ιπποκράτους -κατά μήκος του Πανεπιστημίου -ώστε οι φοιτητές να κινούνται με ασφάλεια, να φροντίζει το πράσινο και να βελτιώνει την κατάσταση του οδοστρώματος.

Για τη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στους δύο δρόμους, το Πανεπιστήμιο έχει ζητήσει τη συνδρομή της Περιφέρειας και του Δήμου αλλά χωρίς να βρει μέχρι σήμερα ανταπόκριση.

Το παράδοξο δε με τους δρόμους αυτούς είναι η άγνοια που επικρατεί σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη τους. Αναζητώντας απάντηση στο σχετικό ερώτημα χάνεσαι ανάμεσα σε γραφεία, υπηρεσίες, νόμους, παραγράφους, εξαιρέσεις και πολλά άλλα. Για παράδειγμα, η οδός Ιπποκράτους, σύμφωνα με την πλευρά του Πανεπιστημίου, ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου καθώς εξυπηρετεί το νοσοκομείο, τον ογκολογικό ξενώνα και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Η πλευρά του Δήμου, διά στόματος της αρμόδιας αντιδημάρχου Αναστασίας Τογιοπούλου στην οποία απευθύνθηκε η «Π», λέει ότι ανήκει στο Πανεπιστήμιο.

Πιο ξεκάθαρη είναι η εικόνα με την οδό Παπανδρέου η οποία παρ’ ότι ανήκει στο τοπικό δίκτυο, λόγω τη γειτνίασης με τον Χάραδρο ανήκει στην Περιφέρεια.

Μπούρας: Είναι θέμα ασφαλείας

Νέες επιστολές, προς τον Δήμο και την Περιφέρεια, ετοιμάζει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, ζητώντας τη συνεργασία τους, ώστε οι δρόμοι αυτοί να διαμορφωθούν κατάλληλα και να είναι ασφαλείς για τους χρήστες τους. «Εμείς, ως πανεπιστήμιο, τους φωτίζουμε, τους καθαρίζουμε, φροντίζουμε το πράσινο και τους συντηρούμε όσο μπορούμε. Πρόσφατα ρίξαμε άσφαλτο. Το κομμάτι δε από την παλαιά εθνική μέχρι να φτάσεις στην Παπανδρέου και Ιπποκράτους είναι πλήρως εγκαταλελειμμένο. Οι συγκοινωνιολόγοι λένε ότι χρειάζεται ένας κόμβος για ασφαλείς μετακινήσεις. Επίσης για την οδό Ιπποκράτους ισχυρίζονται ότι ανήκει σε εμάς, είναι δυνατόν; Πρόκειται για δρόμο που χρησιμοποιεί όλη η Πάτρα. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί Πανεπιστήμιο, Δήμος και Περιφέρεια ώστε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής, αλλά ασφάλειας. Εμείς ετοιμάζουμε νέες επιστολές με τις οποίες θέτουμε το ζήτημα αυτό».

Παναγιωτόπουλος: Δεν είμαστε κομμάτι της πόλης;

«Δεν είναι δυνατόν να συντηρεί το πανεπιστήμιο τους δρόμους που χρησιμοποιεί όλη η τοπική κοινωνία» μας είπε ο αντιπρύτανης Γιώργος Παναγιωτόπουλος και συμπληρώνει: «Αλλά και μόνον οι φοιτητές να τους χρησιμοποιούσαν δεν θα έπρεπε οι φορείς να εξασφαλίσουν ασφαλείς συνθήκες για τη μετακίνησή τους; Να υπάρχει ένας κόμβος στην Παπανδρέου με την Ιπποκράτους. Να είναι φωτισμένοι σε όλο το μήκος τους. Είναι απαγορευτικό ένας φοιτητής να μετακινηθεί με τα πόδια προς το πανεπιστήμιο ακόμα κι αν μένει στα Μποζαΐτικα. Ακόμα κι αν την ευθύνη των δρόμων αυτών δεν την έχει κανείς δεν θα πρέπει οι φορείς να τους φροντίσουν; Το πανεπιστήμιο είναι ξένο στην πόλη; Δεν είναι κομμάτι της πόλης; Κοινωνίες αναζητούν ένα τέτοιο ακαδημαϊκό κύτταρο. Δείτε πώς υποστηρίζουν τα πανεπιστήμιά τους στην Καλαμάτα, τον Βόλο, τα Γιάννενα. Η συνύπαρξη δημιουργεί υποχρεώσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη».

Μπονάνος: Υπάρχει μελέτη για τον κόμβο

Η «Π», αναζητώντας απαντήσεις, έφτασε και την Περιφέρεια. Από το μέτωπο αυτό τα νέα είναι καλά. Αφενός αναγνωρίζει τη πατρότητα της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και αφετέρου έχει έτοιμη τη μελέτη για την κατασκευή του κόμβου. «Η Ιπποκράτους δεν ανήκει σε εμάς. Η οδός Γ. Παπανδρέου είναι στην αρμοδιότητά μας και μάλιστα έχουμε κάνει αποψίλωση, ασφαλτόστρωση και πεζοδρόμιο» μας είπε ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος. Ο ίδιος, μετά από τη σχετική έρευνα που έκανε, μας ανακοίνωσε ότι «υπάρχει μελέτη και για την κατασκευή του κόμβου. Επομένως από την πλευρά μας έχουμε στη μέριμνά μας τον συγκεκριμένο δρόμο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είμαστε δίπλα στο πανεπιστήμιο κι αυτό η περιφερειακή μας αρχή το έχει αποδείξει και το αποδεικνύει με συγκεκριμένες πράξεις».

