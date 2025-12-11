Πάτρα: Σε ποια περιοχή θα έχουμε συνεχείς διακοπές νερού από τις 12 έως τις 19 Δεκεμβρίου

Εργασίες κατασκευής δικτύου ύδρευσης πραγματοποιούνται από τη ΔΕΥΑΠ στην περιοχή της Ελεκίστρας.

Λόγω των εργασιών θα υπάρξουν διακοπές υδροδότησης, από αύριο Παρασκευή 12 έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, καθημερινά από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ., στην περιοχή (Ελεκίστρας).

Η αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.

Η ΔΕΥΑΠ, ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.

