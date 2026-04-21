Πάτρα: «Σε θέσεις μάχης η Νέα Δημοκρατία με προεκλογικό συναγερμό και σύνθημα «Ενότητα και διεύρυνση»

Από την πλευρά του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από τη συλλογική προσπάθεια μπορούν να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα, δίνοντας έμφαση τόσο στον προσυνεδριακό διάλογο όσο και στην περιφερειακή ανάπτυξη

Πάτρα: «Σε θέσεις μάχης η Νέα Δημοκρατία με προεκλογικό συναγερμό και σύνθημα «Ενότητα και διεύρυνση»
21 Απρ. 2026 22:23
Στην Πάτρα ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα που στάλθηκε στη διευρυμένη Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη της Νέας Δημοκρατίας, καθώς αναδείχτηκε σαφήνεια ότι το κυβερνών κόμμα έχει ήδη εισέλθει σε μια άτυπη προεκλογική τροχιά. Μάλιστα η παρουσία κορυφαίων στελεχών, όπως ο υφυπουργός Θανάσης Κοντογεώργης και ο γραμματέας οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης, έδωσε τον τόνο της συσπείρωσης, της κινητοποίησης και της στρατηγικής προετοιμασίας για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Αναλυτικά το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης αποτέλεσε η ανάγκη για ενότητα και συνεργασία. Από την πλευρά του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από τη συλλογική προσπάθεια μπορούν να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα, δίνοντας έμφαση τόσο στον προσυνεδριακό διάλογο όσο και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Παράλληλα η αναφορά του στη δίκαιη κατανομή του «μερίσματος του κόσμου» ανέδειξε τη σημασία της ισόρροπης ανάπτυξης, ενώ η επισήμανση για τις απαιτήσεις των καιρών σε εμπειρία και ψυχραιμία σκιαγράφησε το πολιτικό πλαίσιο της επόμενης περιόδου.

Ο Στέλιος Κονταδάκης υιοθέτησε πιο αιχμηρό λόγο, θέτοντας ξεκάθαρα διλήμματα απέναντι στην αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα με έντονη ρητορική, προσπάθησε να αναδείξει τις διαφορές μεταξύ των δύο πολιτικών επιλογών, παρουσιάζοντας την κυβερνητική παράταξη ως δύναμη σταθερότητας και προόδου. Ταυτόχρονα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος, καλώντας τα μέλη σε ενεργή συμμετοχή και εξωστρέφεια, ενώ τόνισε την ανάγκη διεύρυνσης χωρίς αποκλεισμούς και εγωισμούς.

Ξεχωριστό και ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτηση του Ιάσονα Φωτήλα, ο οποίος στάθηκε στον διαρκή αγώνα απέναντι στον λαϊκισμό, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Μάλιστα η αναφορά του στην απουσία «πολυτέλειας προσωπικών παραπόνων» ενίσχυσε το μήνυμα της συλλογικότητας και της πειθαρχίας.

Τέλος η συνδιάσκεψη λειτούργησε ως ένα σαφές κάλεσμα προς τα στελέχη και τη βάση του κόμματος: «Λάβετε θέσεις. Εμπρός, μαρς!».

Πάτρα: «Σε θέσεις μάχης η Νέα Δημοκρατία με προεκλογικό συναγερμό και σύνθημα «Ενότητα και διεύρυνση» Πάτρα: «Σε θέσεις μάχης η Νέα Δημοκρατία με προεκλογικό συναγερμό και σύνθημα «Ενότητα και διεύρυνση» Πάτρα: «Σε θέσεις μάχης η Νέα Δημοκρατία με προεκλογικό συναγερμό και σύνθημα «Ενότητα και διεύρυνση» Πάτρα: «Σε θέσεις μάχης η Νέα Δημοκρατία με προεκλογικό συναγερμό και σύνθημα «Ενότητα και διεύρυνση» Πάτρα: «Σε θέσεις μάχης η Νέα Δημοκρατία με προεκλογικό συναγερμό και σύνθημα «Ενότητα και διεύρυνση» Πάτρα: «Σε θέσεις μάχης η Νέα Δημοκρατία με προεκλογικό συναγερμό και σύνθημα «Ενότητα και διεύρυνση»

Η έλευση του Θανάση Κοντογεώργη ξεκίνησε από την παραθαλάσσια περιοχή στο Ρίο, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη οι εργασίες ανάπλασης-αποκατάστασης της παράκτιας ζώνης. Στη συνέχεια ο Θανάσης Κοντογεώργης ξεναγήθηκε στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας από τη νέα διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ερωφύλλη Κόλλια κι έδειξε ενθουσιασμένος με την εντυπωσιακή μεταμόρφωση του χώρου. Ο Θανάσης Κοντογεώργης εμφανίστηκε αισιόδοξος και για το σχέδιο επανεκκίνησης του Οδοντωτού που έχει παρουσιάσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

 

