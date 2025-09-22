Πάτρα: Σήμερα η δίκη για τις «χρυσές» τροχοβίλες και τα πολυτέλη αυτοκίνητα

Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, μετά από αναβολή, έρχεται σήμερα Δευτέρα 22/09/2025, η πολύκροτη δίκη δύο πατρινών εκτελωνιστών και ενός πρώην αθλητικού μεγαλοπαράγοντα, για εξαπάτηση επιχειρηματιών από τη Βόρειο Ελλάδα, για τροχοβίλες που δεν πήραν ποτέ, αν και είχαν πληρώσει μεγάλα χρηματικά ποσά για προκαταβολές.

Η υπόθεση είναι συνέχεια παρόμοιας και πολύ μεγαλύτερης απάτης με πολυτελή αυτοκίνητα, θύματα της οποίας είχαν πέσει μεταξύ άλλων, και γνωστοί ποδοσφαιριστές της Super League, αλλά, για αδιευκρίνιστους λόγους, οι δύο δίκες γίνονται ξεχωριστά, αν και οι κατηγορούμενοι είναι ίδιοι.

Η σημερινή δίκη γίνεται έπειτα από μήνυση δύο επιχειρηματιών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να είχαν παραγγείλει δύο πολυτελείς τροχοβίλες αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, τις οποίες δεν παρέλαβαν, αν και κατέβαλλαν συνολικά 40.000 ευρώ, ως προκαταβολή.

Ισχυρίζονται ότι είχαν λάβει διαβεβαιώσεις ότι τα οχήματα θα μεταφέρονταν από τη Γερμανία, μέσω διαδικασίας εκτελωνισμού. Ομως, οι επιχειρηματίες καταγγέλλουν ότι έμειναν μόνο με τις υποσχέσεις, έχοντας χάσει πολλά λεφτά.

Η διαδικασία που περιγράφεται στη δικογραφία ήταν απλή και φαινομενικά πειστική: οι κατηγορούμενοι υπόσχονταν ότι θα έβρισκαν τα ζητούμενα οχήματα από γερμανικές τράπεζες που τα είχαν κατασχέσει και θα τα εκτελώνιζαν, με αποτέλεσμα οι τιμές να εμφανίζονταν πιο χαμηλές από την αγορά. Οι αγοραστές θα έδιναν προκαταβολή μέσω τραπεζικής κατάθεσης για να προχωρήσουν οι διαδικασίες εκτελωνισμού. Στην πράξη, όμως, ούτε τα οχήματα έφτασαν ποτέ στην Ελλάδα, ούτε τα χρήματα επιστράφηκαν, όπως καταγγέλλεται.

Κατηγορούμενοι είναι, όπως και στην υπόθεση των πολυτελών αυτοκινήτων με θύματα ποδοσφαιριστές της Super League, δύο ιδιοκτήτες εκτελωνιστικού γραφείου στην Πάτρα, αλλά και ένα γνωστό πρόσωπο του αθλητισμού, πρώην μεγαλοπαράγοντας Ομοσπονδίας.

Ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο εκτελωνιστών, Αγγελος Στεργιόπουλος, δήλωσε στην «Πελοπόννησο» ότι οι εντολείς του είναι και αυτοί θύματα του πρώην αθλητικού παράγοντα, ο οποίος παρουσιαζόταν ως άτομο με «άκρες» σε ξένες τράπεζες για τις κατασχέσεις πολυτελών αυτοκινήτων. Για τα χρήματα που είχαν κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό ενός εκ των εντολέων του, ο κ. Στεργιόπουλος είπε πως γινόταν για να πάρει ο μεσάζοντας τα χρήματα, καθώς δεν διέθετε ΚΑΔ που να δικαιολογούσε αυτή τη δραστηριότητα. Ωστόσο, ο πρώην αθλητικός παράγοντας έπαιρνε τα χρήματα και εξαπατούσε τόσο τους υποψήφιους αγοραστές, όσο και τους εκτελωνιστές, οι οποίοι τον έχουν μηνύσει και αυτοί από την πλευρά τους, ότι τους χρησιμοποιούσε για να κάνει την απάτη.

Σε άλλη παρόμοια υπόθεση, γνωστοί ποδοσφαιριστές της Super League είχαν πειστεί ότι μπορούσαν να αποκτήσουν πολυτελή αυτοκίνητα σε τιμές ευκαιρίας.

Αλλοι βρέθηκαν μπλεγμένοι με «μαϊμού» συμφωνίες, ακόμα και με πλαστά συμβόλαια. Μάλιστα γινόταν χρήση και του ονόματος γνωστού διεθνή, για να δίνεται εγκυρότητα στις απάτες, χωρίς φυσικά ο ίδιος να έχει καμία εμπλοκή.

