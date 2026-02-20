Πάτρα: Σήμερα η δίκη για τον βιασμό και τη δολοφονία 11χρονης στην Ηλεία

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών, θα εκδικαστεί σήμερα Παρασκευή 20/02/2026, η υπόθεση δολοφονίας και βιασμού 11χρονης στην Ηλεία με δράστη θείο της

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», εκτός από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, την οποία ο κατηγορούμενος είχε αποδεχθεί στην απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, ο 39χρονος βαρύνεται και με το αδίκημα του βιασμού ανήλικου, ενώ του έχουν αποδοθεί και οι κατηγορίες της αρπαγής, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας.

Τα νεότερα δεδομένα της υπόθεσης αφορούν το αδίκημα του βιασμού, που διαφοροποιήθηκε στο παραπεμπτικό βούλευμα, με αναβάθμιση του ήδη βαρύτατου κατηγορητηρίου που θα αντιμετωπίσει σήμερα ο 39χρονος.

Στην αρχική ποινική δίωξη, στον κατηγορούμενο είχε απαγγελθεί η κατηγορία της απόπειρας, ωστόσο από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε τελικά ότι ο 39χρονος τέλεσε την πράξη του βιασμού, πριν δολοφονήσει την 11χρονη σε περιοχή των Λεχαινών.

Όσον αφορά το χρονικό της υπόθεσης, ο 39χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε την ανήλικη το βράδυ της 9ης Ιουνίου του 2024.

Από την έρευνα των αστυνομικών της Ασφάλειας Πύργου που εξιχνίασαν τη δολοφονία, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από τη Μυρτιά, από όπου ξεκίνησαν την διαδρομή τους ο θύτης και το θύμα, αλλά και την ομολογία του 39χρονου, ο κατηγορούμενος και η 11χρονη έφυγαν μαζί εκείνο το βράδυ από το χωριό, όπου κατοικούσαν αμφότερη.

Το θύμα επιβιβάστηκε στο όχημα του 39χρονου άνδρα, ο οποίος τη μετέφερε σε αγροτική περιοχή του οικισμού Καταραχίου Λεχαινών. Αφού έφθασαν εκεί, αποβιβάστηκαν από το όχημα και εκείνος προσπάθησε, όπως κατέθεσε να τη βιάσει, κάτι που δεν κατόρθωσε αφού η 11χρονη αντιστάθηκε. Όμως, η ιατροδικαστική εξέτασε έδειξε το αντίθετο.

Η 11χρονη του είπε πως θα αποκαλύψει όσα έγιναν στους γονείς της, ο 39χρονος εξοργίστηκε, και την έπληξε με κατσαβίδι σε διάφορα σημεία του σώματός της, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος. Στην συνέχεια απέκρυψε τη σορό της ανήλικης σε χώρο ανάμεσα σε αυλάκι και βλάστηση, πετώντας το όπλο του εγκλήματος.

Ανακρινόμενος από τους αστυνομικούς, ο 39χρονος είχε αποδεχθεί την πράξη τους, δηλώνοντας τη μετάνοιά του.

«Το μεσημέρι της 9ης Ιουνίου 2024, ήμουν στο κέντρο του χωριού Μυρτιά Ηλείας και σταμάτησα με το αυτοκίνητό μου στο φούρνο. Εκεί ήταν τυχαία η ανιψιά μου Βασιλική.. Η Βασιλική με ρώτησε πότε θα πάμε για μπάνιο όλοι μαζί με τα παιδιά μου και εγώ της είπα ότι θα τους πάω όποια μέρα σχολάσω νωρίς. Εκείνη την στιγμή, δεν ξέρω πως μου ήρθε και είπα στη Βασιλική να περάσω να την πάρω το βραδάκι και να πάμε μια βόλτα και αυτή δέχθηκε και κανονίσαμε να πάω κατά τις οκτώ. Πράγματι πήγα στο σπίτι της περίπου την 20:20 της 9ης Ιουνίου 2024 και έκατσα με τη Βασιλική και τη μητέρα της. Η Βασιλική μου έπλυνε το αυτοκίνητο και μετά έφυγα περίπου την 21:30 ώρα. Όταν έφυγα εγώ, έφυγε και η Βασιλική από το σπίτι της και όπως είχαμε κανονίσει θα βρισκόμασταν λίγο έξω από το χωριό για να μη μας δουν. Εγώ πήγα με το αυτοκίνητό του και την περίμενα έξω από το χωριό, στο δρόμο προς το Χανάκια. Μετά από λίγο η Βασιλική ήρθε, μπήκε στο αυτοκίνητο με τη θέλησή της και ξεκινήσαμε να πάμε βόλτα. Πρώτα ήρθαμε στο σούπερ μάρκετ στον Πύργο και έβγαλα λεφτά, μετά πήγα σε βενζινάδικο στον Πύργο και έβαλαν βενζίνη, περάσαμε από τον Άγιο Ιωάννη και πήραμε να πιούμε από το περίπτερα να πιούμε ενεργειακά ποτά και φύγαμε και πήγα προς Λεχαινά. Η Βασιλική μου είπε που πάμε και εγώ της είπα πάμε βόλτα και συνέχισε να πίνει ένα ενεργειακό ποτό» είχε πει ενώπιον των αστυνομικών.

Σχετικά με τα αίτια της δολοφονίας, είχε ισχυριστεί ότι «όταν φτάσαμε σε μια αγροτική περιοχή στα Λεχαινά σταμάτησα το αυτοκίνητο και κατεβήκαμε και οι δύο κάτω. Τότε εγώ της έπιασα το χέρι και ήθελα να συνευρεθούμε ερωτικά αλλά η Βασιλική αντέδρασε και δεν ήθελε και μου είπε ότι θα το πει στον πατέρα της και τη μάνα της. Εγώ θόλωσα, την έσπρωξα και έπεσε κάτω και πήγα στο αμάξι, στην πόρτα του οδηγού που είχα ένα κατσαβίδι και το πήρα και πήγα πάλι σε αυτή» περιγράφοντας στην συνέχεια την δολοφονία της 11χρονης.

Θυμίζουμε ότι, σε μια ασυνήθιστη περίπτωση για τα δεδομένα της Ηλείας, ο 39χρονος είχε απολογηθεί στο μέγαρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης, στον Πύργο, αφού η διεξαγωγή της διαδικασίας δεν κατέστη εφικτή στο δικαστήριο, λόγω της συγκέντρωσης εξαγριωμένου πλήθους.

Ο κατηγορούμενος βρίσκεται έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας, αφού, με απόφαση του ΜΟΕ Πατρών από τον Οκτώβριο του 2024, εκτίει ποινή κάθειρξης εννέα ετών από άλλη υπόθεση, για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, που είχε τελεστεί στην Ηλεία το 2017. Πρωτόδικα επίσης είχε καταδικαστεί, όμως με απόφαση του ΜΟΔ Ζακύνθου του χορηγήθηκε αναστολή στην εκτέλεση της ποινής και όσο ήταν ελεύθερος, δολοφόνησε την 11χρονη Βασιλική.

