Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του Αγγελου Φραντζή
Ο Αγγελος Φραντζής έφυγε σε ηλικία 56 ετών.
Θλίψη για την απώλεια του Αγγελου Φραντζή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους και όσοι τον γνώριζαν, στην Πάτρα.
Ο εκλιπών εργαζόταν στον χώρο της τσιμεντοβιομηχανίας, ενώ η οικογένειά του παλαιότερα διατηρούσε την επιχείρηση «Ελενίτ» στην ευρύτερη περιοχή του Τόφαλου.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 26/02/2026, στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών, ενώ η ταφή θα γίναι στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News