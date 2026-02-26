Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του Αγγελου Φραντζή

Θλίψη για την απώλεια του Αγγελου Φραντζή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους και όσοι τον γνώριζαν, στην Πάτρα.

Ο εκλιπών εργαζόταν στον χώρο της τσιμεντοβιομηχανίας, ενώ η οικογένειά του παλαιότερα διατηρούσε την επιχείρηση «Ελενίτ» στην ευρύτερη περιοχή του Τόφαλου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 26/02/2026, στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών, ενώ η ταφή θα γίναι στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

