Πάτρα: Σήμερα η «ΜΑΖΩΞΗ» του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο ένας και μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πρεμιέρα από τη Θεσσαλονίκη με την πρώτη του sold out συναυλία, την πρώτη ΜΑΖΩΞΗ το φετινό καλοκαίρι! Μία ΜΑΖΩΞΗ Μουσικής, Ανθρωπιάς και Αγάπης!

Με το ιδιαίτερο μήνυμά του «Σας ευχαριστώ που με αφήνετε να παίζω μαζί σας», ο Γιώργος Μαζωνάκης, μας καλεί στη δική του καλοκαιρινή ΜΑΖΩΞΗ, μια μαγική μουσική εμπειρία σε κεντρικά στάδια, σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας! Μαζί του, μια 30μελή ομάδα ταλαντούχων μουσικών, τραγουδιστών κι εξειδικευμένων τεχνικών, αλλά και την πρωτοεμφανιζόμενη Αναστασία, η οποία συστήθηκε στο κοινό με το τραγούδι της «Αμαρτίες».

Οι πολυαναμενόμενες καλοκαιρινές συναυλίες του Γιώργου Μαζωνάκη, ανά την Ελλάδα, έχουν τον τίτλο ΜΑΖΩΞΗ και έκαναν πρεμιέρα από το Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη! Και στις 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο στις 9.30 το βράδυ θα έχουμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε από κοντά και στην Πάτρα!

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε μία ξεχωριστή του πρωτοβουλία, επιστρέφει την αγάπη που εισπράττει, δίνοντας τη δυνατότητα σε συνανθρώπους μας που έχουν πληγεί οικονομικά να απολαύσουν τις συναυλίες του, με «κοινωνικό εισιτήριο» με χαμηλό αντίτιμο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τους εθελοντές της κοινωνικής κουζίνας «ο Άλλος άνθρωπος», με ηχηρό μήνυμα αγάπης και ανθρωπιάς: «Μαγειρεύουμε Όλοι Μαζί – Τρώμε όλοι μαζί», την ίδια ημέρα της κάθε συναυλίας και σε κεντρικό σημείο της κάθε πόλης, μαγειρεύουν και προσφέρουν φαγητό για τους συνανθρώπους μας σε ανάγκη, όπως έκαναν και το πρωί της Παρασκευής 24 Ιουνίου στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Όποιος επιθυμεί μπορεί να συμμετέχει εθελοντικά στη δράση και να μαγειρέψει μαζί με το Γιώργο Μαζωνάκη και τους εθελοντές του «ο Άλλος άνθρωπος», αλλά και να προσφέρει τρόφιμα. Στην Πάτρα, θα βρίσκεται στις 6 Ιουλίου στην πλατεία Όλγας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, πρωταγωνιστεί δισκογραφικά με όλα του τα τραγούδια να γίνονται επιτυχίες και το album του «Αγαπώ Σημαίνει», να καταγράφει σπάνιο ρεκόρ στη σύγχρονη δισκογραφία, αφού όλα τα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει ως single, έχουν κατακτήσει τις ψηλότερες θέσεις στο Top 10 του Official Airplay Chart by Media Inspector. Επίσης, κέρδισε το στοίχημα στη νυχτερινή ψυχαγωγία της Αθήνας με τις sold out εμφανίσεις του στο Κέντρο Αθηνών, κάθε Πέμπτη και Σάββατο για 7 μήνες, ενώ η ταινία «Στον θρόνο του Ξέρξη», σε σκηνοθεσία της Εύης Καλογηροπούλου και στην οποία πρωταγωνιστεί βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών με το «Canal+ Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους»!

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει από την viva.gr, ενώ κάποιος μπορεί να βρει εισιτήρια από 5 ευρώ.

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/music/georgemazonakis-kalokairi-2022/