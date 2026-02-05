Πάτρα – Σιώρου: Τι ισχύει με την ασφάλεια στις παιδικές χαρές; – Η απάντηση του Δημάρχου για τις πιστοποιήσεις

Την κακή και επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί σε πολλές παιδικές χαρές του Δήμου Πατρέων έφερε στο δημοτικό συμβούλιο, στο πλαίσιο ερώτησης προς τον δήμαρχο, η δημοτική σύμβουλος της παράταξης Σβόλη, Μάχη Σιώρου, μεταφέροντας –όπως τόνισε– έντονα παράπονα και ανησυχία γονέων.

Οπως ανέφερε, έπειτα από αυτοψίες σε πλατείες και παιδικές χαρές σε Ζαβλάνι, Αγυιά, Αγία Τριάδα, Πλατεία Παπανδρέου, Ζαρουχλέικα, περιοχή Λαδόπουλου, Αρόη και αλλού, διαπιστώθηκαν σοβαρές φθορές: σπασμένες κούνιες, σκουριασμένα σίδερα, χαλασμένα παιχνίδια, σπασμένα ξύλα, βίδες που εξέχουν, φθαρμένα παγκάκια, σκουπίδια και χόρτα. Η κ. Σιώρου υπογράμμισε ότι πολλές παιδικές χαρές λειτουργούν χωρίς επαναπιστοποίηση, παρά τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και τις επανειλημμένες παρατάσεις εργολαβιών συντήρησης, θέτοντας ερωτήματα για τις ευθύνες και τον προγραμματισμό άμεσων παρεμβάσεων.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης παραδέχθηκε προβλήματα, αποδίδοντάς τα στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και στους περιορισμούς στις προσλήψεις. Οπως είπε, θα προκηρυχθεί νέα εργολαβία για συντηρήσεις, ενώ δημιουργήθηκε ομάδα πιστοποιημένων εργαζομένων άνω των 55 ετών για βασικές συντηρήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



