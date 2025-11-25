Πάτρα: Σκιαδάρεσης για την επιδότηση 1 εκ. ευρώ για το φοιτητικό εισιτήριο

Σπύρος Σκιαδαρέσης: «Η απόφαση για την επιδότηση της μετακίνησης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών μας και των συντονισμένων ενεργειών της ΠΑΣΠ ΑΕΙ».

Η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» με επικεφαλής τον Σπύρυο Ν. Σκιαδαρέση, χαιρετίζει την ανακοίνωση της περιφερειακής Αρχής, για τη στήριξη της μετακίνησης των φοιτητών με ετήσια επιδότηση του εισιτηρίου του Αστικού ΚΤΕΛ με το ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Όπως τόνισε και ο επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, η απόφαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό και απτό βήμα προς την ανακούφιση χιλιάδων φοιτητών που επιβαρύνονται καθημερινά με υψηλά έξοδα μετακίνησης, ενώ υπενθύμισε πως η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα των συνεχών και μεθοδικών ενεργειών της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας, η οποία ανέδειξε το ζήτημα, το τεκμηρίωσε και το έφερε στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

«Η απόφαση για την επιδότηση της μετακίνησης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών μας και των συντονισμένων ενεργειών της ΠΑΣΠ ΑΕΙ, επιβεβαιώνοντας ότι όταν διεκδικούμε οργανωμένα και υπεύθυνα, μπορούμε να πετύχουμε πραγματικές αλλαγές. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη, αναμένοντας την υλοποίηση της απόφασης που θα δώσει σημαντική οικονομική ανάσα στους φοιτητές. Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, διεκδικώντας λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των φοιτητών και ενισχύουν το δημόσιο πανεπιστήμιο», επεσήμανε ο κ. Σκιαδαρέσης.

