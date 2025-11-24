Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ένα εκατομμύριο ευρώ για τη μετακίνηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης θα προτείνει στα συναρμόδια υπουργεία την αλλαγή των ζωνών μετακίνησης του Αστικού ΚΤΕΛ στην Πάτρα, προκειμένου οι διαδρομές από και προς τους χώρους του Πανεπιστημίου να ενταχθούν στην α’ ζώνη, με αυξημένο ποσοστό επιδότησης

24 Νοέ. 2025 19:50
Pelop News

Τη βούληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να στηρίξει τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, με επιδότηση του μεταφορικού κόστους, από και προς τα πανεπιστημιακά campus, εκφράζει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, σημείωσε ότι η Περιφέρεια έχει την πρόθεση να ενισχύσει τις ανάγκες του μεταφορικού έργου των φοιτητών με το ποσό του 1.000.000 ευρώ ανά έτος, προερχόμενο από τους πόρους της Περιφέρειας, προκειμένου αυτό το ποσό να «μεταφραστεί» σε περαιτέρω έκπτωση του μεμονωμένου εισιτηρίου μετακίνησης και της μηνιαίας κάρτας.

Προκειμένου να τελεσφορήσει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία και να υπάρξει άμεσο και πρακτικό αποτέλεσμα, ο κ. Φαρμάκης σημείωσε ότι θα προτείνει τη σύσταση μίας ομάδας εργασίας, στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι της διοίκησης του Πανεπιστημίου και των φοιτητών του, καθώς επίσης και του συνόλου των εμπλεκομένων Δήμων, η οποία θα εκτιμήσει πλήρως τις ανάγκες και τις προϋποθέσεις, καταλήγοντας σε συγκεκριμένα και απτά συμπεράσματα.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας θα προτείνει στα συναρμόδια υπουργεία την αλλαγή των ζωνών μετακίνησης του Αστικού ΚΤΕΛ στην Πάτρα, προκειμένου οι διαδρομές από και προς τους χώρους του Πανεπιστημίου να ενταχθούν στην α’ ζώνη, με αυξημένο ποσοστό επιδότησης.

«Έχουμε αποδείξει πολλές φορές και με πολλούς τρόπους ότι στηρίζουμε το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ως πυλώνα γνώσης και εκπαίδευσης, αλλά και ως πυλώνα καινοτομίας και ανάπτυξης του τόπου μας. Θα σταθούμε στο πλευρό του Πανεπιστημίου και των φοιτητών του, και στο ζήτημα του κόστους μετακίνησης. Εκτιμώ ότι η Αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, μπορούν να κάνουν πολλά και να διεκδικήσουν ακόμα περισσότερα. Το μόνο βέβαιο είναι πως η Περιφέρεια είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα μείωσης του κόστους μετακίνησης των φοιτητών με πράξεις και όχι με λόγια» επεσήμανε ο κ. Φαρμάκης.

