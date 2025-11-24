Η υπάλληλος με… κοινό λογαριασμό!

Πέρασε κάτω από τα ραντάρ η ένταση και το ηλεκτρισμένο κλίμα στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μελών του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας των δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγίου (ΛΕΑΔΠΑ).

Κυριάρχησε η πεποίθηση ότι το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης έχει πιθανότατα πιο μεγάλο «βάθος» σε σχέση με το ποσό των 500.000 ευρώ που εκτιμήθηκε ότι έχει υπεξαιρεθεί από την υπάλληλο του φορέα.

Γι΄αυτό και αποφασίσθηκε με συντριπτική πλειοψηφία να κατατεθούν ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος συναδέλφων τους, που μετείχαν σε διοικητικά συμβούλια του ΛΕΑΔΠΑ, οι οποίοι είτε από αμέλεια, είτε από αδιαφορία, επέτρεπαν στην υπάλληλο να διαχειρίζεται τα χρήματα του ταμείου και να ενθυλακώνει μεγάλα ποσά.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

Η βούληση-απόφαση του σώματος ήδη έχει υλοποιηθεί, καθώς κατατέθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, διότι περιήλθε σε γνώση των μελών του ΛΕΑΔΠΑ ότι άτομα των προηγούμενων διοικήσεων του φορέα μετέβαλαν περιουσιακά τους στοιχεία. Το έπραξαν, γνωρίζοντας πιθανώς ότι δεν έχει η υπάλληλος τη δυνατότητα να επιστρέψει το υπεξαιρεθέν ποσό.

Φοβήθηκαν, δηλαδή, ότι αν αποδοθούν ευθύνες σε βάρος τους, θα κληθούν να καλύψουν τη ζημιά και γι΄αυτό φρόντισαν να απαλλαγούν από την περιουσία τους.

ΜΗΝΥΜΑ

Από κύκλους του ΛΕΑΔΠΑ εξηγείτο ότι η κατάθεση των ασφαλιστικών μέτρων έχει αποτρεπτική έννοια. Είναι ένα μήνυμα και προς εκείνους οι οποίοι ίσως σκέφτονται να πράξουν το ίδιο για να αποφύγουν τις αστικές συνέπειες. Να μεταβιβάσουν, δηλαδή, την περιουσία τους, όπως εγνώσθη. Προσδιορίστηκε και η ημερομηνία και τα ασφαλιστικά μέτρα θα συζητηθούν στις 11 Φεβρουαρίου του 2026.

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης τα μέλη του ΛΕΑΔΠΑ έμειναν εμβρόντητα όταν αποκαλύφθηκε ότι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του φορέα, που φαίνεται χειριζόταν μόνο η υπάλληλος, ήταν «ενσωματωμένος» ο ατομικός τραπεζικός λογαριασμός της! Το εξωφρενικό δε, είναι ότι κάτω από τη μύτη των μελών του εκάστοτε ΔΣ, πατούσε τα πλήκτρα και μετέφερε χρήματα από τον λογαριασμό του ΛΕΑΔΠΑ στον δικό της. Και αυτό συνέβαινε επί χρόνια, χωρίς κανείς να την έχει πάρει χαμπάρι!

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ

Το πρόδηλο πνεύμα των εργασιών της γενικής συνέλευσης ξεκάθαρα σημαίνει ότι βαρύνονται με τεράστιες ευθύνες οι προηγούμενες διοικήσεις του ΛΕΑΔΠΑ και εν προκειμένω δεν πρόκειται να ισχύσει η «συναδελφική αλληλεγγύη». Με άλλα λόγια θεωρείται αναπόφευκτο ότι στο όποιο επίπεδο (είτε ποινικό, είτε αστικό, εφόσον προκύψουν ευθύνες από την εισαγγελική έρευνα), θα στραφούν επίσημα δικηγόροι, με ενάγοντα τον ΛΕΑΔΠΑ εναντίον δικηγόρων!

ΣΤΗ ΣΚΙΑ…

Κι ενώ, ποινικά και αστικά, η «πληγή» αναμένεται να παραμένει ανοικτή για πολλούς μήνες, την προσεχή Κυριακή πρόκειται να διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ στον Δικηγορικό Σύλλογο της Πάτρας.

Οπως είναι ευνόητο, οι κάλπες θ´ανοίξουν στη σκιά του σκανδάλου, ενώ κυρίαρχη είναι η τάση να καταβληθούν από την νέα διοίκηση οι απαραίτητες προσπάθειες, προκειμένου να αποκατασταθεί το τρωθέν κύρος της νομικής κοινότητας της Πάτρας.

