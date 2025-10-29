Πάτρα: Σκηνές άγριας Δύσης, έβγαλε πιστόλι σε νυχτερινό μαγαζί και σημάδευε αναίσθητο 24χρονο!

Η Αστυνομία και οι άνδρες της Άμεσης Δράσης εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη. Μάλιστα σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταλλικές χειροπέδες μικροποσότητα κοκαΐνης, και ασύρματοι πομποδέκτες

Σκηνές άγριας Δύσης με μεγάλη ένταση και πανικό επικράτησαν χθες (28/10/2025) αργά το βράδυ σε νυχτερινό κατάστημα στο κέντρο της Πάτρας, καθώς ξέσπασε άγριο επεισόδιο μεταξύ θαμώνων.

Πάτρα: Ο 17χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, απολογείται την Παρασκευή

Όπως διέρρευσε τα πάντα σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησαν όταν άγνωστος άνδρας ενεπλάκη σε καβγά με 24χρονο πελάτη. Στην συνέχεια παρενέβη και 31χρονος Αλβανός, γνωστός στις Αρχές της πόλης, που επιτέθηκε στον νεαρό. Συγκεκριμένα τον χτύπησε στο πρόσωπο με γροθιά και αυτός έπεσε αναίσθητος!

Ακολούθησε ακόμη μεγαλύτερη ένταση και ο 31χρονος έβγαλε πιστόλι μπροστά σε δεκάδες θαμώνες και σημάδευσε τον αναίσθητο 24χρονο. Ευτυχώς  οι πιο ψύχραιμοι λειτούργησαν πυροσβεστικά, απέτρεψαν τη χρήση του όπλου και έτσι δεν είχαμε χειρότερα.

Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία και οι άνδρες της Άμεσης Δράσης εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη. Μάλιστα σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταλλικές χειροπέδες μικροποσότητα κοκαΐνης, και ασύρματοι πομποδέκτες.

Μάλιστα ο 31χρονος στο παρελθόν είχε απελαθεί από την Ελλάδα, ενώ τελούσε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών.

Πλέον σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.Παράλληλα οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό του άλλου ατόμου που συμμετείχε στον καβγά.

Πάντως ο 24χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”. Εκεί δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε λίγο αργότερα.

 
