Πάτρα: Σοκ, «έφυγε» από την ζωή ο κάμεραμαν Γιώργος Παυλάκης

Δεν το χωράει ο νους αυτό που συνέβη σήμερα το μεσημέρι και σκόρπισε θλίψη σε όλη την Πάτρα και κυρίως στον χώρο των μέσων Ενημέρωσης.

Ο κάμεραμαν του ΑΝΤ1 Γιώργος Παυλάκης έφυγε εν ώρα καθήκοντος.

Ηταν στο χωριό Λιδωρικι για τις ανάγκες ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού όταν υπέστη ανακοπή χωρίς αν μπορέσουν όσοι ηταν κοντά του να κάνουν το παραμικρό.

Ο 54χρονος κάμεραμαν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Παυλάκης, πατέρας δύο παιδιών.

