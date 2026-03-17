Πάτρα: Σοκ με νέο τροχαίο στην Εθνική Οδό, τραυματίστηκε άνδρας πολύ σοβαρά, ΦΩΤΟ
Σφοδρή σύγκρουση μοτοσυκλέτας με αυτοκίνητο, που διαλύθηκε!
Δυστυχώς ένα ακόμη τροχαίο σημειώθηκε στην Πάτρα στην Εθνική Οδό στην κάθετη με την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης, μετά τη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση μοτοσυκλέτας και ΙΧ.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός της μοτοσυκλέτας είναι πολύ σοβαρά και η κατάσταση της υγείας του αρκετά κρίσιμη.
Μάλιστα ήταν τέτοια η σύγκρουση που το ΙΧ κυριολεκτικά διαλύθηκε!
