Πάτρα: Φρίκη από τα ευρήματα στο σπίτι του πρώην μαιευτήρα – Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, έβγαζε γυμνές φωτογραφίες και τα εγγόνια του!

Σημαντικά στοιχεία προέκυψαν από την ψηφιακή έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στα ηλεκτρονικά μέσα του 82χρονου που συνελήφθη στην Πάτρα για πορνογραφία ανηλίκων, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες διεθνούς οργανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε σκληρούς δίσκους που διατηρούσε στο σπίτι του στο Ρίο μεγάλο αριθμό αρχείων – φωτογραφιών και βίντεο – που αφορούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Μάλιστα, στο υλικό αυτό περιλαμβάνονταν και αρχεία που απεικονίζουν ανήλικους εμφανώς κάτω των 12 ετών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκαν και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία, τα οποία φέρεται να είχε δημιουργήσει ο ίδιος ο κατηγορούμενος και στα οποία εμφανίζονται συγγενικά του ανήλικα πρόσωπα, τα εγγόνια του, σε γυμνές ή ημίγυμνες στάσεις.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στις ελληνικές αρχές μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στις πληροφορίες αυτές γινόταν λόγος για χρήστη του διαδικτύου που φέρεται να είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του 82χρονου και τον εντοπισμό της κατοικίας του σε περιοχή της Αχαΐας, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026 έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα σε πειστήρια, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση, ενώ βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία, που απεικόνιζαν συγγενικά του, ανήλικα, πρόσωπα σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 82χρονου ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων, που περιήλθαν μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α., εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος μεταφόρτωσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 82χρονου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του σε περιοχή της Αχαΐας.

Κατόπιν αυτού, πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στην οικία του, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας, εξωτερικός, καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα σε πειστήρια, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση, ενώ βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία, που απεικόνιζαν συγγενικά του, ανήλικα, πρόσωπα σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

