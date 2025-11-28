Πάτρα: Sold out η παράσταση «Ο Κύριος Αμιλκάρ»

Η νέα θεατρική παράσταση «Ο Κύριος Αμιλκάρ» που ανεβάζει η ερασιτεχνική ομάδα «Ρεφενέ»στο θέατρο «Αγορά», στην Πάτρα.

28 Νοέ. 2025 10:49
Pelop News

Εξαντλήθηκαν οι θέσεις για τη νέα θεατρική παράσταση «Ο Κύριος Αμιλκάρ» του Yves Jamiaque, που ανεβάζει η ερασιτεχνική ομάδα «Ρεφενέ», από τις 13/11/2025, στο θέατρο «Αγορά», στην Πάτρα.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση:  «Από την πρώτη κιόλας παράσταση εξαντλήθηκαν οι θέσεις κι αυτό συνεχίζεται αδιαλείπτως μέχρι και… τις δύο τελευταίες παραστάσεις (σήμερα Παρασκευή 28/11και αύριο Σάββατο 29/11), όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο… μήτε σκαμπό.

Μεγάλη τιμή, ασφαλώς για την προσπάθειά μας!

Σας ερασιτέχνες λοιπόν, 26 χρόνια τώρα που υπηρετούμε πιστά το θέατρο, θέλουμε να υποσχεθούμε πως θα βρούμε τρόπο, το έργο να ξαναπαιχτεί για κείνους που δεν πρόλαβαν να το δουν και είναι πολλοί.

Με σεβασμό, η ομάδα παραγωγής του «Ρεφενέ»:

Αγγελακοπούλου Ρένα, Αναγνωστόπουλος Χάρης, Αναστασοπούλου Ουρανία, Βλάχος Παναγιώτης, Γαλανοπούλου Πέπη, Γεωργακάκης Γιάννης, Γεωργόπουλος Παναγιώτης, Γιαννούτσος Γιάννης, Θεοδώρου Ρούλα, Καλυβιώτη Χριστίνα, Καραπατάκης Ανδρέας, Κωσταντακόπουλος Γιώργος, Μουρτάς Κώστας, Μπεσσαράμπη Ναταλία, Παναγόπουλος Ανδρέας,Παπαγεωργίου Αντώνης, Στεφανίδης Θεόδωρος, Τασσοπούλου Ελένη, Τσακνάκη Εβελίνα, Φελούρη Ελένη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
