Πάτρα: Αιματηρό επεισόδιο στον ΟΚΑΝΑ, τραυματισμός από αιχμηρό αντικείμενο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι που φέρονται να είναι χρήστες ουσιών είχαν εμπλοκή σε έντονο διαπληκτισμό

10 Φεβ. 2026 19:29
Pelop News

Στην Πάτρα μεγάλη ήταν η αναστάτωση μετά από αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΟΚΑΝΑ, στην οδό Μπουμπουλίνας 10.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι που φέρονται να είναι χρήστες ουσιών είχαν εμπλοκή σε έντονο διαπληκτισμό, αλλά για είναι άγνωστος ο λόγος και η αιτία.

Μάλιστα η κατάσταση ξέφυγε για τα καλά στο σημείο που ο ένας έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε τον άλλο! Έτσι ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές, με αστυνομικούς και πλήρωμα του ΕΚΑΒ να καταφτάνουν στο σημείο.

Στη συνέχεια στο τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, που πρόλαβε και τράπηκε σε φυγή.  Πλέον την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
